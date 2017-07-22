В большом пакете новых продуктов, которые Apple собирается выпустить в этом году, числится новый планшет iPad Pro 2021. Его анонс, по слухам, должен состоятся уже в марте. Сейчас эксперты ищут информацию, в чем будет состоять его новизна и исключительность. Главное внимание - к оценке его производительности.
Ожидается, что новый Apple iPad Pro 2021 будет оснащен чипсетом Apple A14. Он уже устанавливается внутри смартфонов серии iPhone 12. Это полупроводниковое изделие выпускается по 5-нм техпроцессу и отличается наличием ряда существенных улучшений по сравнению с чипсетом A12Z Bionic, который устанавливался внутри предыдущей модели iPad Pro.
С одной стороны, возможности чипсета A14 можно оценить по тестам iPhone 12. С другой стороны, особенности смартфона, отличающегося компактностью конструкции и, следовательно, ограниченными возможностями теплоотвода, не позволяют применять механизмы разгона чипсета. Реальная производительность A14 при установке внутри планшета может оказаться значительно выше. Но насколько?
Как пишет издание PhoneArena, новый iPad Pro 2021, оснащенный чипсетом A14, значительно превзойдет своего предшественника по производительности. По мнению эксперта издания, новый планшет не будет уступать по производительности настольному компьютеру Apple Mac, оснащенного процессором M1.
С точки зрения дизайна ожидается, что будущий iPad Pro 2021 может оказаться немного толще, чем предшественник.
Он будет также оснащен дисплеем на новой технологии Mini-LED и будет отличаться более высокой яркостью и улучшенными характеристиками контрастности. Новый планшет будет поддерживать подключение к сетям 5G в обоих диапазонах - Sub-6GHz и mmWave.
Сроки выпуска нового Apple iPad Pro 2021 пока не подтверждены. Многие ожидали, что анонс состоится в начале марта, но Apple официально опровергла эти слухи. В то же время эксперты ожидают, что анонс состоится уже в марте.
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