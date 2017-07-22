Оснащение еще одного смартфона флагманским чипсетом Snapdragon 888 - уже событие. Оно должно произойти совсем скоро - 11 марта. После многочисленных слухов, компания OPPO наконец подтвердила глобальный выпуск новых моделей смартфонов серии Find X3 на базе премиального чипсета Snapdragon 888. В списке будут представлены три модели: Find X3, Find X3 Pro и Find X3 Lite. Их главные достоинства: полная поддержка «истинных» 10-битных изображений и богатые возможности работы с видео: достройка сцен прямо во время съемки, новые методы кодирования, хранения, декодирования и отображения контента.
Первые официальные изображения будущих моделей появились еще в январе. На всеобщее обозрение были представлены устройства с изогнутым по бокам 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1440х3216 пикселей, адаптивной частотой обновления экрана в диапазоне 10-120 Гц, очень высокой плотностью пикселей 525 PPI и сквозной поддержкой 10-битного цвета.
О важности 10-битной поддержки цвета следует поговорить особо. Битность (разрядность) дисплейной матрицы указывает на глубину отображения цвета. Этот параметр говорит о количестве отображаемых цветов, которые записываются в сохраняемых файлах и воспроизводятся на дисплейной матрице. Существующая, привычная сегодня планка в 1,67 млн цветов выглядит гипнотизирующе, но получаемый в реальности результат удовлетворяет не всех. Многие видят достаточно примитивное воспроизведение существующего реального разнообразия цветов.
Объясняется этот парадокс достаточно просто. Каждый базовый цвет при 8-битной поддержке имеет только 256 градаций, что не очень точно соответствует реальным краскам. Граница воспроизведения в 1,67 млн оттенков соответствует именно этой 8-битной поддержке трех базовых цветов RGB. Переход на 10-битную глубину цвета обещает серьезный прорыв в качестве отображения фото и видео.
В основе новых смартфонов лежит 5-нм чипсет Snapdragon 888 с 8-ядерным процессором с частотой до 2,84 ГГц и графическим процессором Adreno 660
По слухам, новые модели будут оснащены 50-мегапиксельной основной камерой на базе сенсора Sony IMX766 с поддержкой оптической стабилизации, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с сенсором Sony с углом обзора 120° и макрообъективом с 25-кратным зумом, которые многие уже сравнили с «микроскопом». Камеры будут размещаться на задней панели в угловом модульном блоке.
Ожидается, что телефон будет иметь толщину около 8 мм, вес 190 гр, аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт и быстрой беспроводной зарядки VOOC Air мощностью 30 Вт. Датчик отпечатков пальцев будет встроен в дисплей.
Новый флагманский чипсет автоматически добавляет полную поддержку сетей 5G SA/NSA, а также Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС. Есть также модуль NFC и порт USB Type-C.
Программная оснастка выстроена на базе Android 11 с ColorOS 11.
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