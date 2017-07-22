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Профессиональный 5,3-дюймовый смартфон Galaxy XCover 5 работает на Exynos 850

01 марта 2021, 15:04




Помимо широкой линейки потребительских смартфонов, выпускаемых компанией Samsung Electronics для рядовых пользователей, в ее портфеле имеется также особая серия недорогих защищенных, «профессиональных» смартфонов Galaxy XCover, предназначенных для работников широкого спектра отраслей (розничной торговли, производства, здравоохранения и логистики). Samsung предъявляет к ним повышенные требования по надежности и защищенности. Это не просто ударопрочные модели, которые должны «выживать» при падении на бетон с крыши небоскреба, а модели, которые будут работать даже в экстремальных ситуациях, с которыми приходится нередко сталкиваться работникам названных отраслей.

В планах Samsung значится выпуск новой модели из серии Galaxy XCover - защищенного смартфона Samsung Galaxy XCover 5. Его полуофициальные снимки были недавно обнародованы, благодаря инсайдеру под ником @evleaks.

Экстремальный 5,3-дюймовый смартфон Galaxy XCover 5 работает на чипсете Samsung Exynos 850


Согласно утечке, в новом аппарате установлен 5,3-дюймовый дисплей с разрешением HD+. В отличие от обычных смартфонов, он позволяет использовать его, даже работая в перчатках (Glove Mode) или влажными руками (Wet Touch). Помимо этого аппарат прошел сертификацию по военному стандарту MIL-STD 810G, имеет полную влаго- и пылезащиту, согласно сертификату IP68. При таких характеристиках, смартфон можно использовать при любых климатических условиях, включая дождь или снег, при экстремальных высотах, влажности и других тяжелых условиях окружающей среды. Смартфон способен выдерживать падения с высоты до 1,5 м даже без защитного чехла.

Выбор чипсета для защищенного смартфона - ответственный шаг. Samsung сделала свой выбор в пользу 8-ядерного 8-нм чипа Exynos 850 собственного производства, оснащенного графическим ускорителем Mali-G52. Смартфон предлагает 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт основной памяти с возможностью расширения до 512 Гбайт с помощью карты microSD.

Поскольку смартфоны профессиональных серий не используются для художественной фотографии, Samsung сделал выбор в пользу установки функционального набора камер. Он представлен 16-мегапиксельной основной камерой со светодиодной вспышкой на задней панели и 5-мегапиксельной фронтальной камеры.

Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Она не относится к числу сверхвысоких, зато не «накручивает» вес аппарата. Поддержка зарядки осуществляется через встроенный разъем Pogo, который используется в индустрии тестирования электроники и отличается высокой надежностью и долговечностью. Важно отметить, что аккумулятор съемный. Батарею устройства можно легко заменить, установить в смартфон запасной аккумулятор и продолжать работать. Имеется быстрая зарядка мощностью 15 Вт.

Поддерживаемые соединения: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C. Рабочая система - Android 11 с Samsung One UI 3.1.

Экстремальный 5,3-дюймовый смартфон Galaxy XCover 5 работает на чипсете Samsung Exynos 850


Анонс нового устройства ожидается в ближайшее время.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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