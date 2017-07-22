По слухам, дошедшим до экспертов рынка от неназваного партнера NVIDIA по выпуску майнинг-ускорителей новой серии CMP, только топовая модель линейки будет построена на архитектуре Ampere, которая применяется также в свежих графических видеоускорителях NVIDIA. Эта информация вносит определенную ясность в оценку будущего развития рынка графических карт NVIDIA.
Как известно, NVIDIA собирается разделить свои линейки продуктов на предназначенные для гейминга и майнинга. Это делается для упорядочивания розничного рынка. До сих пор значительную часть видеокарт скупали майнеры, что привело к большому дефициту игровых моделей. В частности, многие геймеры оказались лишены возможности купить новые видеокарты NVIDIA по рекомендованной вендором цене.
Недавно пришла еще и другая информация. Как стало известно, новые чипсеты для майнинга - NVIDIA 30HX и 40HX - проектируются на базе процессоров Turing TU116 и TU106 - моделей предыдущего поколения, которыми оснащались, например, видеокарты RTX 2080 Ti. В их основе используется 12-нм архитектура Turing.
Потом пришли и другие слухи: чипсет 50HX также будет оснащен графическим процессором Turing TU102, установленным в RTX 2080 Ti (PG150).
В то же время стало известно, что старшая модель - чипсет 90HX - будет проектироваться на новой архитектуре Ampere. Он получит графический процессор Ampere GA102-100, который также используется в RTX 3080 (PG132). Модель будет иметь тепловую мощность 320 Вт и оснащаться 10 Гбайт памяти. Информация о количестве ядер CUDA у этого чипа пока отсутствует.
Ожидается, что карты 50HX и 90HX будут выпущены в конце года и, вероятно, ограничат поставки графических процессоров, если бум криптовалюты продолжится.
Карты NVIDIA для майнинга не обладают такими же характеристиками, как их игровые аналоги. Они будут выпускаться только через партнеров, сама NVIDIA не будет выпускать эти модели. Ожидается, что для процессоров для майнинга будут поставлять изделия, где тензорные блоки отключены или для них был выявлен брак (они нефункциональны).
NVIDIA P106-100 & P104-100, Source: VideoCardz
Эта особенность делает майнинг-процессоры непригодными для обработки графики. В то же время они остаются достаточно хорошими изделиями, пригодными для эффективной работы на майнинг-ферме. Отмечается также, что карты для майнинга на базе чипов NVIDIA не будут иметь разъемов для вывода изображения на дисплей. А помимо этого в них будет использоваться упрощенное охлаждение.
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