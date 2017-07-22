Игровые консоли Sony PlayStation 5 поступают в продажу с уже установленным внутри твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 825 Гбайт. Часть этого пространства занимают операционная система и вспомогательные файлы, а около 667 Гбайт остаются свободными. Их можно использовать для установки игр и другого контента.
Все бы ничего, но новые игры отличаются крайне большими «аппетитами» на дисковое пространство. Например, последняя версия игры Call Of Duty легко занимает более 100 Гбайт, отнимая и без того ценный ресурс. Потребность в дополнительном хранилище становится очевидной. Никогда ранее эта проблема не была настолько важна.
Есть ли выход? Выход есть, но готова ли Sony на это?
Еще на старте продаж PS5 стало ясно, что Sony заранее подготовилась к подобному повороту событий. Геймеры нашли внутри PS5 внутренний отсек для установки накопителя через разъем M.2.
Известно, что интерфейсы, выведенные на разъём M.2, являются надмножеством интерфейса SATA Express. Фактически, M.2 является более компактной реализацией SATA Express. Это позволило сделать предположение, что Sony зарезервировала возможность дополнительного наращивания функциональности игровых приставок, прежде всего в сторону их оснащения дополнительными хранилищами.
Согласно последним сообщениям, Sony планирует включить программную поддержку слота M.2 уже этим летом. Через него можно будет подключать накопители из числа протестированных моделей. По имеющимся данным, список моделей будет ограничен, но с их помощью можно будет соблюсти минимальные требования к производительности.
Подход Sony отличается от подхода Microsoft, которая разработала проприетарный разъем для расширения памяти.
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