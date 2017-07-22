Согласно последним заявлениям Google, компания могла столкнуться с непредвиденными проблемами при хранении пользовательских фотографий в облачном хранилище Google Диск. Пока нет ясности относительно масштаба возникших проблем, но количество пострадавших может исчисляться миллионами, если проблемы реально существуют.
Суть проблемы описана следующим образом. Как сообщает Google, применявшаяся ранее фирменная технология сжатия High Quality может безвозвратно испортить сохраненные в облаке фотографии пользователей.
История началась более пяти лет назад, когда Google стала поощрять пользователей на хранение своих фотографий в облачном хранилище Google Диск. Для записи предлагалось применять собственный запатентованный режим сжатия High Quality. Google рекомендовала загружать снимки с телефона в неограниченном количестве на Google Диск и высвобождать тем самым хранилище своего телефона, удаляя оригиналы.
Google обещала, что применяемая технология хранения High Quality обеспечивает «почти идентичное визуальное качество» в сравнении с исходными фотографиями, несмотря на применяемые методы сжатия «без потерь».
За прошедшие годы в «закрома» Google Диск было загружено около четырех триллионов фотографий. Когда Google осознала, что процесс выходит из-под контроля, она решила поменять стратегию. Теперь пользователям будет предлагаться заплатить определенную сумму денег, если размер используемого ими облачного хранилища превышает 15 Гбайт. Новый ограничивающий режим должен быть введен в действие, начиная с 1 июня 2021 года.
В результате таких «манипуляций» у Google появился финансовый «стимул». Компании стало невыгодно, что пользователи сжимают свои фотоснимки при размещении в облаке. Хранилище High Quality внезапно стало «недостаточно хорошим» для Google.
Недавно в адрес пользователей Google Photo было отправлено электронное письмо. В нем описываются достоинства хранения оригинальных фотографий в сервисе премиум-класса. Теперь Google предлагает пользователям переключиться с загрузки фото в режиме High Quality на загрузку оригинальных снимков. Причина называется веская: «пользователи рискуют повредить свои фотографии», т.е. потерять в их качестве при сжатии.
В электронном письме содержится следующий образец фотографии, демонстрирующий, «насколько вредно сжатие High Quality»:
Это правда, или Google лукавит по поводу High Quality?
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