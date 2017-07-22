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iPhone без разъема: Apple развивает новые технологии восстановления смартфона

01 марта 2021, 21:54




Applе продолжает рассматривать варианты выпуска iPhone без порта Lightning. Согласно последним слухам, для достижения этой цели компания рассматривает несколько вариантов восстановления устройства без использования физического порта, когда требуется установить новую прошивку.

В настоящее время, если операционная система iPhone оказалась скомпрометированной и необходимо «перезалить» прошивку, чтобы восстановить работоспособность устройства, это можно сделать только с помощью кабеля Lightning, подключив его к компьютеру. Долгое время ходили слухи, что iPhone не сможет сделать этого без порта, поскольку любой программный беспроводный доступ, якобы, невозможно защитить настолько, чтобы его нельзя было скомпрометировать.

iPhone без разъема: Apple развивает новые технологии восстановления смартфона


Оказалось, что Apple работает над альтернативными методами, которые не потребуют неизбежного возврата iPhone в службу технической поддержки Apple для разборки и перепрошивки на физическом уровне.

Согласно полученной эксклюзивной информации, Apple рассматривает три различных метода.

Первый - это восстановление iPhone беспроводным путем через Wi-Fi. Устройство может быть вручную или автоматически переведено в режим восстановления, если оно получит из интернета соответствующий сигнал. Его примет iTunes/Finder, затем на телефон будут перенесены необходимые файлы для восстановления. Этот метод, по-видимому, рассматривается как лучший вариант восстановления, альтернативный использованию кабеля. Но вся процедура восстановления занимает приблизительно в 2,5 раза больше времени. Считается, что это слишком медленно.

Второй вариант - выполнение аналогичной процедуры, но сигнал может быть получен беспроводным путем через Bluetooth. В этом случае технология также отличается крайне невысокой скоростью передачи данных, ненадежна и небезопасна. По слухам, она рассматривалась ранее в качестве альтернативы, но, похоже, уже была отложена инженерами Apple.

Третий вариант - подключение через скрытые контакты Pogo Pads. Сообщается, что Apple поручила своим инженерам по аппаратному обеспечению попробовать решить проблему каким-то аппаратным способом. Они предложили использовать особые «точки электрического подключения», скрытые в слоте для SIM-карты. Сообщается, что это может быть похоже на то, как аналогичная проблема решена в умных часах Apple Watch, где имеется специальный разъем, скрытый под слотом для ремешка. Чтобы воспользоваться таким подключением, потребуется специальный лоток для SIM-карты, который обеспечит электрическое подключение к iPhone для восстановление устройства. Будет ли принято такое решение, пока неясно.

Предложен также вариант вставки специальной прокладки внутри устройства. Но для этого потребуется сначала разобрать смартфон, что, конечно, не подходит для домашнего использования.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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