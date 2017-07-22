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Qualcomm создает собственный фан-клуб Snapdragon Insiders

02 марта 2021, 09:03




Многие производители смартфонов имеют собственные официальные сообщества, фан-клубы, которые объединяют фанатов и поклонников бренда. Его участники помогают развивать популярность бренда. Сообщество служит платформой для взаимодействия бренда со своими поклонниками, а через них и со всем рынком.

До сих пор Qualcomm обходилась без этого инструмента. Но, похоже, в руководстве компании решили, что модель брендирования надо развивать. Это, видимо, стало причиной для анонса собственного сообщества поклонников под названием Snapdragon Insiders.

Qualcomm создает собственный фан-клуб Snapdragon Insiders


Как заявили в Qualcomm, фан-клуб Snapdragon Insiders ориентирован на тех, кто пользуется мобильными устройствами, работающими на платформе Snapdragon, кому интересно, «какие новые прорывные технические решения» предлагает компания, кто интересуется каждым новым, оригинальным устройством, появляющимся в мире (под любым брендом. - ред.), кому интересны «новые открытия в мире мобильных гаджетов».

Сообщается, что те, кто присоединится к программе Snapdragon Insiders, получат доступ к внутренней информации бренда, им будут высылаться специальные приглашения, они смогут участвовать в розыгрышах.

Согласно заявлению, опубликованному Qualcomm, пресса окажется в числе первых, кто будет получать все новости о компании, объявления об устройствах с поддержкой Snapdragon. Пресса сможет также взаимодействовать в составе небольших групп с разработчиками контента и экспертами Qualcomm.

Чтобы присоединиться к новой программе, достаточно посетить веб-сайт Snapdragon Insider и подписаться на рассылку новостей, а также подписаться на созданные учетные записи сообщества в социальных сетях. Qualcomm создала учетные записи в Twitter для глобальной аудитории. Есть также аккаунты в Instagram и YouTube.



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