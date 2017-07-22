Не для кого не секрет, что Apple ведет разработку новой модели iPhone 13. По имеющимся слухам, максимальный объем памяти нового смартфона достигнет 1 Тбайт. Это произойдет впервые. В настоящее время емкость хранилища iPhone 12 ограничена максимальным объемом 512 Гбайт.
Пока нет подробностей о конкретных вариантах памяти различных моделей iPhone. Неизвестно, будет ли новое ограничение распространяться на все модели iPhone 13, или оно коснется только старшего iPhone 13 Pro Max.
Необходимо напомнить, что в настоящее время среди выпускаемых Apple продуктов есть только одна модель, где имеется хранилище с рекордной емкостью 1 Тбайт. Это планшет iPad Pro.
Новая информация дополняет имеющиеся сведения о том, что предполагается увидеть в будущих разработках Apple. В опубликованных материалах упоминается, что у iPhone 13 может появиться новая система разблокировки Touch ID. Ожидается появление экрана с высокой частотой обновления 120 Гц. Много ожиданий связано с улучшениями вокруг лидара - датчика, использующего технологию сбора и обработки данных о расстоянии до объектов съемки. Для получения этой информации используются различные данные, отражающие физические эффекты поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах.
Ходят слухи, что Apple добавит в iPhone 13 функцию Always-on с постоянным отображением текущего времени и уровня заряда аккумулятора. Периодически на них будут появляться уведомления. Входящие уведомления будут появляться на фоне затемненного экрана.
Два месяца назад прошли также слухи, что Apple планирует использовать OLED-панели Samsung LTPO в серии iPhone 13 Pro. Если это предположение справедливо, то это позволит Apple перенести технологию ProMotion на iPhone.
Утверждается также, что модели iPhone 13 будут иметь более мощные магнитные держатели MagSafe и смогут автоматически переключаться в режим съемки звездного неба, если в видоискатель будут попадать звезды и луна.
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