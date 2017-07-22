Intel представила новую линейку твердотельных накопителей Intel SSD 670p. Изделия имеют тип разъема M.2 NVMe и предназначены для использования в массовом сегменте. Intel объявила о выпуске моделей объемом 512 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт.
Конструкционно новые изделия выпускаются в форм-факторе M.2-2280 с хост-интерфейсом PCI-Express 3.0 x4. Для хранения данных применяется новейшая 144-слойная флэш-память 3D QLC NAND, выпускаемая Intel. За внутреннюю передачу данных отвечает 8-канальный контроллер Silicon Motion SM2265G. Для его работы используется фиксированная кэш-память DDR3L DRAM объемом 256 Мбайт, причем размер кэша одинаковый для всех выпускаемых моделей.
Новые модели выделяются заметным приростом производительности. Одно- и двухтерабайтные модели SSD-накопителей обеспечивают скорость последовательного чтения до 3500 Мбайт/с, модель 512 Гбайт - до 3000 Мбайт/с.
Заметный прирост наблюдается и в скорости последовательной записи: 512 Гбайт - до 1600 Мбайт/с, 1 Тбайт - до 2500 Мбайт/с, 2 Тбайт - до 2700 Мбайт/с.
Новые накопители отличаются значительно более высокой долговечностью, чем модели SSD-накопителей предыдущего поколения, выпускавшиеся на базе QLC (Quad-Level Cell) NAND: 512 Гбайт - до 185 TBW (количество циклов перезаписи), 1 Тбайт - до 370 TBW, 2 Тбайт - до 740 TBW.
Модель 512 Гбайт стоит 89 долларов, 1 Тбайт - 154 доллара, 2 Тбайт - 329 долларов. На накопители предоставляется 5-летняя гарантия производителя.