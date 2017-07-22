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realme представил 108-Мп камеру для будущего флагмана realme 8 Pro

02 марта 2021, 14:55




Компания realme представила свою первую камеру с премиальным разрешением 108 Мп. Ею будут оснащаться смартфоны флагманской серии realme 8. Анонс камеры состоялся на онлайн-мероприятии Camera Innovation Event.

realme представил камеру 108 Мп для будушего флагмана realme 8 Pro


В основе новинки самая последняя модель 108-Мп сенсора Samsung - HM2. Он позволяет снимать в разрешении 12000x9000 пикселей и имеет размер 1/1,52 дюйма. Его отличают более крупные размеры пикселя, что позволяет получить более качественное изображения.

realme представил камеру 108 Мп для будушего флагмана realme 8 Pro


Среди новых функций HM2 - поддержка технологии биннинга пикселей 9-в-1, ISOCELL Plus и Smart-ISO. «Визитной карточкой» HM2 уже признана высококачественная съемка при слабом освещении.

Среди новых функций, которые Realme добавила как самостоятельный бренд - покадровое видео с управлением перспективой, замедленная съемка звездного неба и новый набор портретных фильтров.

realme представил камеру 108 Мп для будушего флагмана realme 8 Pro


Новая камера обеспечивает повышенную четкость при зуме. Это достигается благодаря новой технологии встроенного зума In-Sensor Zoom. Она заключается в том, что датчик снимает в разрешении 12 мегапикселей, которое соответствует приближенной части изображения. Благодаря меньшему размеру фото, формирование кадра происходит очень быстро и камера успевает сделать сразу восемь 12-Мп снимков подряд, чтобы затем применить к ним алгоритм повышения четкости. По оценкам экспертов realme, четкость снимков получается выше, чем при эквивалентном оптическом зуме.

realme представил камеру 108 Мп для будушего флагмана realme 8 Pro


Специалисты realme разработали также эксклюзивный алгоритм для покадровой съемки звездного неба - «звездный» режим Starry Mode. Он позволяет сделать 30 фотографий и сгенерировать из них видео длительностью 1 секунду, обеспечивая показ движения звезд, ускоренный в 480 раз.

realme представил камеру 108 Мп для будушего флагмана realme 8 Pro


Достижения есть и в области миниатюрной съемки. Благодаря новому алгоритму камера realme способна одновременно управлять несколькими параметрами съемки: формой, углом, положением и размером эффекта боке, а также эффектом перехода между областью боке и «чистой» частью изображения. Подходящие настройки удастся подобрать для каждого кадра в зависимости от его сюжета, получая в результате уникальный взгляд на миниатюрной мир.

realme добавляет также свою «изюминку» к портретной съемке. В серии realme 8 доступно три новых стильных фильтра для портретной съемки: неоновый портрет, динамический портрет с боке и цветной портрет с ИИ для трендовых кадров.

realme представил камеру 108 Мп для будушего флагмана realme 8 Pro




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ELARI Smart Camera 360°. Круговой обзор, функция ночной съёмки, обнаружение движения и поддержка облачного хранилища - всё это новая умная камера ELARI Smart Camera 360°. Давайте посмотрим, на что способна эта малютка в деле. Подробнее об этом читайте в статье ""Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора".

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