Чип Apple M1 способен «отработать» затраты на электроэнергию через майнинг. Экспериментальный запуск на майнинг Ethereum показал реализуемость такой задачи без необходимости установки какого-либо дополнительного оборудования.
Инженер-программист Ифань Гу, работающий в Zensors, нашел способ, как использовать графический процессор Apple M1 для майнинга Ethereum. Для этого он портировал утилиту Ethminer на ноутбук MacBook Air с чипом M1, работающий на Apple macOS, и сумел заставить процессор майнить, добавив в «белый список» майнера чип M1 как «Intel GPU».
Процесс запуска ethminer на MacBook Air с M1.
Хотя технически это оказалось возможным, результаты получились, в целом, довольно скромными. Интегрированный в чип графический процессор смог обеспечить вычислительную мощность на уровне 2 MH/s. Но интересно уже то, что удалось реализовать сам запуск процесса майнинга в экспериментальных целях, а также показать, что новый MacBook Air способен майнить Ethereum по 0,14 дол./сутки (по курсу на конец февраля) при общих энергозатратах около 17-20 Вт.
Для сравнения будущие новые чипы NVIDIA HX, специально разработанные для майнинга, позволяют реализовать вычислительную мощность «всего» в 10-40 раз выше при росте энергозатрат в 5-15 раз. Фактически M1 показал соразмерную относительную мощность при майнинге.
Для сравнения, на видеокарте GeForce GTX 1050 еще не такого отдаленного прошлого (она была выпущена в конце 2016 года), хешрейт составляет около 9 MH/s. Новейшие видеокарты GTX 3060 с урезанным (в два раза) хешрейте в vBIOS, способны выжать около 25 MH/s на майнинге Ethereum. При нынешних ценах на Etherium это позволяет получить до 6 долларов в сутки.
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