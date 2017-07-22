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Apple M1 может «отработать» затраты на электроэнергию через майнинг

02 марта 2021, 17:45




Чип Apple M1 способен «отработать» затраты на электроэнергию через майнинг. Экспериментальный запуск на майнинг Ethereum показал реализуемость такой задачи без необходимости установки какого-либо дополнительного оборудования.

Apple M1 может «отработать» затраты на электроэнергию через майнинг


Инженер-программист Ифань Гу, работающий в Zensors, нашел способ, как использовать графический процессор Apple M1 для майнинга Ethereum. Для этого он портировал утилиту Ethminer на ноутбук MacBook Air с чипом M1, работающий на Apple macOS, и сумел заставить процессор майнить, добавив в «белый список» майнера чип M1 как «Intel GPU».

Apple M1 может «отработать» затраты на электроэнергию через майнинг

Процесс запуска ethminer на MacBook Air с M1.


Хотя технически это оказалось возможным, результаты получились, в целом, довольно скромными. Интегрированный в чип графический процессор смог обеспечить вычислительную мощность на уровне 2 MH/s. Но интересно уже то, что удалось реализовать сам запуск процесса майнинга в экспериментальных целях, а также показать, что новый MacBook Air способен майнить Ethereum по 0,14 дол./сутки (по курсу на конец февраля) при общих энергозатратах около 17-20 Вт.

Apple M1 может «отработать» затраты на электроэнергию через майнинг


Для сравнения будущие новые чипы NVIDIA HX, специально разработанные для майнинга, позволяют реализовать вычислительную мощность «всего» в 10-40 раз выше при росте энергозатрат в 5-15 раз. Фактически M1 показал соразмерную относительную мощность при майнинге.

Apple M1 может «отработать» затраты на электроэнергию через майнинг


Для сравнения, на видеокарте GeForce GTX 1050 еще не такого отдаленного прошлого (она была выпущена в конце 2016 года), хешрейт составляет около 9 MH/s. Новейшие видеокарты GTX 3060 с урезанным (в два раза) хешрейте в vBIOS, способны выжать около 25 MH/s на майнинге Ethereum. При нынешних ценах на Etherium это позволяет получить до 6 долларов в сутки.



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