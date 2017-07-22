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Профессиональные процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO доступны в рознице

02 марта 2021, 19:53




Компания AMD официально объявила о запуске розничных продаж новых высокопроизводительных процессоров Ryzen Threadripper Pro - «лучших процессоров для профессионального применения», как заявляет производитель. Процессоры поступили в продажу через ведущие мировые онлайн- и розничные магазины.

Новые модели AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX, 3975WX и 3955WX содержат до 64 ядер, имеют 8 каналов доступа к памяти и 128 линий PCIe Gen 4. Внутри них заложены мощные и надежные технологии безопасности AMD PRO, включая наличие сопроцессора AMD Secure и поддержки технологии AMD Memory Guard.

Профессиональные процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO доступны в рознице


Фактически этот шаг «разрывает» ограничения, которые существовали до сих пор вследствие эксклюзивного соглашения AMD с Lenovo, в результате которого Lenovo была единственной компанией в мире, которая могла предлагать процессоры Threadripper Pro через свою платформу Thinkstation P620. Теперь новые процессоры могут быть приобретены самостоятельно, что открывает широкие возможности для выстраивания собственных конфигураций высокопроизводительных настольных систем.

За последние несколько месяцев, которые прошли с выставки CES, на розничном рынке появились, как минимум, три материнские платы, совместимые с этими процессорами. Будут доступны материнские платы трех производителей: Supermicro M12SWA-TF, GIGABYTE WRX80-SU8-IPMI и ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WiFi. Цены на эти материнские платы в настоящее время неизвестны.

Профессиональные процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO доступны в рознице


При запуске платформы Threadripper Pro компания AMD анонсировала четыре модели, отличающиеся количеством оснащенных ядер - от 12 до 64. Все продукты построены на архитектуре Zen 2 и являются продолжением линейки Threadripper 3000. Присутствие в названии обозначения «Pro» указывает на то, что процессору доступно восемь каналов доступа к памяти вместо четырех, предоставлена поддержка 128 линий PCIe 4.0, поддержка до 2 Тбайт памяти ECC на процессор и инструменты администрирования уровня Pro.

Из четырех анонсированных процессоров только три доступны в розницу. Оставшаяся модель - 12-ядерный процессор 3945WX - предназначен для определенных OEM-проектов.

Объявлены также цены на новые устройства: 64-ядерная модель 3995WX стоит 5490 долларов (404 800 руб.), 32-ядерная модель 3975WX - 2750 долларов (202 800 руб.) и 16-ядерная модель 3955WX - 1150 долларов (84 800 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

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