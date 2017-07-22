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Intel отказалась от дополнительной гарантии на разгоняемые процессоры

03 марта 2021, 13:19




Intel приостановила работу программы Performance Tuning Protection Plan (PTPP) для геймеров и оверклокеров, но не отказалась от соблюдения ранее сделанных обещаний. Эта программа позволяла энтузиастам получать дополнительную гарантию на разгоняемые процессоры.

С 1 марта 2021 года Intel больше не будет предлагать новые планы PTPP. В то же время Intel продолжит соблюдать и обслуживать существующие планы PTPP в течение всего гарантийного периода процессора.

Intel приостановила программу PTPP для геймеров и оверклокеров


Программа PTPP была запущена еще в 2012 году, в период выпуска процессоров Sandy Bridge и Ivy Bridge. Благодаря этой программе Intel сумела заслужить уважение и почет среди пользователей, а ее процессор Core i7-2600K даже получил звание «бессмертный».

Первоначально услуга представлялась как 6-месячная пилотная программа. Затем срок действия PTPP продлевался, и программа сумела просуществовать в течение 9 лет.

За умеренную цену - от 19,99 до 29,99 долларов - оверклокеры получали дополнительную гарантию, которая защищала их от риска повреждения процессора во время разгона. В то же время программа предусматривала ряд существенных условий, которые не позволяли оверклокерам злоупотреблять своими правами.

Среди них было условие, согласно которому сбой при разгоне должен был произойти в период действия основной гарантии Intel. На процессоры Intel «в боксе» исторически давалась трехлетняя гарантия. Помимо этого Intel предоставляла право только на разовую замену процессора. Поэтому было невозможно «спалить» серию процессоров. Intel также не предоставляла права на покупку другой гарантии PTPP для ранее приобретенной модели процессора.

Intel приостановила программу PTPP для геймеров и оверклокеров


Сообщество оверклокеров уже отметило, что встретило заявление Intel «с грустью». Со своей стороны, Intel сообщила о снижении спроса на эту услугу, поскольку «клиенты все чаще уверенно разгоняют процессоры», не доводя их до «состояния сбоя».

К тому же общий разгон процессора больше не является таким же «загадочным» явлением, каким он был раньше. Более того, технологии разгона процессоров продвигается самой Intel через штатные режимы, такие как Turbo Boost и Thermal Velocity Boost. Они позволяют значительно повысить тактовую частоту процессора, что раньше могли делать только оверклокеры.

Intel также продвигает набор программ для разгона, чтобы сделать процесс оверклокинга более простым и безопасным для неопытных пользователей. Производители материнских плат предлагают собственные инструменты разгона и меры безопасности. Все это уже сделало разгон процессоров распространенным, «штатным» явлением.



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