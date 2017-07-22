Компания Meizu анонсировала выпуск 6,2-дюймового флагманского смартфона Meizu 18 и 6,7-дюймового Meizu 18 Pro, работающих на флагманском чипсете Snapdragon 888. Он задает высокий уровень технологического оснащения новых устройств. Snapdragon 888 изготавливается по передовой 5-нм технологии и отличается экономичностью, производительностью и полным набором встроенных аппаратных модулей.
Графическая поддержка построена на использовании модуля Adreno 660, коммуникационные возможности реализованы за счет встроенного модема, который поддерживает все существующие на сегодняшний день варианты подключений, начиная от сетей 5G. Этот список поддержки представлен в следующем виде: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 6E 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C.
Аппаратный набор дополняет оперативная память, представленная в виде модулей LPDDR5 в размере от 8 до 12 Гбайт и внутренний накопитель UFS 3.1 размером 128 или 256 Гбайт.
Модели Meizu 18 и 18 Pro отличаются между собой, в первую очередь, диагональю AMOLED-дисплея самого последнего поколения E4. Младшая модель Meizu 18 имеет размер 6,2 дюйма, старшая Meizu 18 Pro - 6,7 дюйма. Оба дисплея имеют разрешение 3200х1440 пикселей, соотношение сторон рано 20:9, частоту обновления - 120 Гц, яркость 1300/420 нит (пиковая/стандартная), контрастность - 5 000 000/1. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 6.
На передней панели отчетливо выделяется круглое отверстие в верхней части экрана, где размещена фронтальная камера на 20/44 Мп (Meizu 18/18 Pro).
Линейный моторчик более крупный, чем у предыдущих моделей, что делает виброотклик более отчетливым. Повышена чувствительность сенсорного экрана, благодаря которой поддерживается расширенный набор жестов mBack.
Модель Meizu 18 оснащена 64-мегапиксельной основной камерой Sony IMX682, 16-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 8-мегапиксельным телеобъективом. Оснащение модели Meizu 18 Pro более мощное: основной датчик Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп, сверхширокоугольная камера на 32 Мп с опцией макросъемки на дальности до 2 см и тот же телеобъектив с трехкратным оптическим зумом. Помимо этих сенсоров, в заднем блоке находится датчик TOF для определения глубины.
Емкость батареи Meizu 18 и 18 Pro составляет 4000 и 4500 мАч, соответственно. Имеется поддержка быстрой зарядки Super mCharge мощностью 36 Вт и 40 Вт соответственно.
Модель Meizu 18 выпущена в белом, синем и розовом с фиолетовым цветах по цене 680 долларов (50 100 руб.) за конфигурацию 8/128 Гбайт, 727 долларов (53 500 руб.) за конфигурацию 8/256 Гбайт и 773 доллара (56 900 руб.) за конфигурацию 12/256 Гбайт.
Модель Meizu 18 Pro выпущена также в трех различных цветах оформления, только взамен розового появится серый вариант. Младшая модель Meizu 18 Pro будет оснащена 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основной памяти и будет стоить 773 доллара (56 900 руб.). Модель в конфигурации 8/256 Гбайт обойдется в 850 долларов (62 600 руб.), а вариант оснащения Meizu 18 Pro 12/256 Гбайт памяти будет стоить 928 долларов (68 400 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".