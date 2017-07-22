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MediaTek выпустил чип MT9638 для смарт-ТВ поколения 4K

03 марта 2021, 17:17




Компания MediaTel объявила о выпуске чипа MT9638, который станет аппаратной основной смарт-телевизоров последнего поколения. Они поддерживают разрешение уровня 4K, оснащены встроенными средствами ИИ, которые позволяют добиваться супервысокого разрешения, высокого качества изображения, взаимодействия через голосового помощника.

Помимо этого, новый чип отвечает за реализацию технологий адаптивной синхронизации частоты кадров в играх VRR (variable refresh rate) и динамическую компенсацию качества изображения MEMC (motion estimation and motion compensation).

MediaTek выпустил чип MT9638 для смарт-ТВ поколения 4K


С аппаратной точки зрения чип представляет собой набор из процессорных ядер ARM Cortex-A55, работающих на тактовой частоте до 1,5 ГГц, графического процессора Arm Mali-G52 MC1 и специализированного APU, выпускаемого компанией MediaTek и отвечающего за обработку с применением средств ИИ.

Чип использует широкую шину памяти и ряд инструментов для улучшения изображений и звука. Он поддерживает разрешение до 4K с частотой обновления 60 кадр/сек и обслуживает работу механизма декодирования мультимедиа для различных кодеков HEVC (H.265), VP9 и AV1.

Благодаря встроенной технологии оценки качества изображения с помощью ИИ, чип способен распознавать контент и воспроизводимые сцены в реальном времени, автоматически выполнять регулировку насыщенности цвета, яркости и резкости, осуществлять динамическую компенсацию качества изображения при движении, выполнять интеллектуальное шумоподавление. В результате удается серьезно повысить многие параметры воспроизводимой картинки.

ИИ в сочетании с технологией MEMC повышают разрешение за счет многокадрового смешивания. Это обеспечивает дополнительный рост качества изображения при просмотре контента на смарт-телевизоре.

С точки зрения коммуникаций чип поддерживает различные каналы передачи данных, в том числе Wi-Fi 6, HDMI 2.1 и USB 3.0. Имеется поддержка технологий создания объемного звука Dolby Atmos и DTS Virtual X.



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