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6,52-дюймовый смартфон OPPO A15s оснащен мощным аккумулятором и ИИ

03 марта 2021, 18:43




Компания OPPO объявила о старте продаж нового бюджетного 6,52-дюймового смартфона серии A - OPPO A15s. Рекомендованная розничная цена новинки составит 11 990 рублей.

6,52-дюймовый смартфон OPPO A15s оснащен мощным аккумулятором и ИИ


Новая модель является развитием предыдущей модели OPPO A15. Новинку отличает увеличенный объем памяти и улучшенная селфи-камера, при этом сохранены главные достоинства младшей модели - мощный аккумулятор на 4230 мАч с режимом суперэнергосбережения, тройная основная камера с поддержкой ИИ, качественный экран и различные прикладные функции.

6,52-дюймовый смартфон OPPO A15s оснащен мощным аккумулятором и ИИ


Смартфон OPPO A15s оснащен 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ (1600х720 пикселей). Полезная площадь экрана составляет 88%, что создает иммерсивный эффект при просмотре фильмов. Экран OPPO A15s защищён стеклом Gorilla Glass 3, что избавляет от страха появления царапин. Сертификация по требованиям TÜV Rheinland создает уверенность в отсутствии вредного излучения и обеспечивает защиту для глаз.

6,52-дюймовый смартфон OPPO A15s оснащен мощным аккумулятором и ИИ


OPPO A15s получил фронтальную 8-Мп камеру с ИИ-режимом SelfieTune. Основной блок камер представлен сенсорами на 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Все сенсоры используют алгоритмы ИИ, позволяющие повышать качество снимков и снижать зависимость от неблагоприятных условий освещения.

Аппаратная начинка OPPO A15s представлена 4 Гбайт ОЗУ + 64 Гбайт основной памяти: это не так много, но вполне достаточно для практических целей. Дополнительные данные, включая фотографии, видео и мобильные игры, можно хранить на карте памяти SD.

6,52-дюймовый смартфон OPPO A15s оснащен мощным аккумулятором и ИИ


За производительность смартфона отвечает чипсет MediaTek Helio P35. Благодаря режиму HyperBoost 2.1 он способен повышать производительность при запуске требовательных приложений и мобильных игр.

Корпус OPPO A15s отличается небольшой толщиной и минималистичным дизайном. Смартфон доступен в двух вариантах оформления: синий с матовой текстурой и глянцевый черный.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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