Компания OPPO объявила о старте продаж нового бюджетного 6,52-дюймового смартфона серии A - OPPO A15s. Рекомендованная розничная цена новинки составит 11 990 рублей.
Новая модель является развитием предыдущей модели OPPO A15. Новинку отличает увеличенный объем памяти и улучшенная селфи-камера, при этом сохранены главные достоинства младшей модели - мощный аккумулятор на 4230 мАч с режимом суперэнергосбережения, тройная основная камера с поддержкой ИИ, качественный экран и различные прикладные функции.
Смартфон OPPO A15s оснащен 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ (1600х720 пикселей). Полезная площадь экрана составляет 88%, что создает иммерсивный эффект при просмотре фильмов. Экран OPPO A15s защищён стеклом Gorilla Glass 3, что избавляет от страха появления царапин. Сертификация по требованиям TÜV Rheinland создает уверенность в отсутствии вредного излучения и обеспечивает защиту для глаз.
OPPO A15s получил фронтальную 8-Мп камеру с ИИ-режимом SelfieTune. Основной блок камер представлен сенсорами на 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Все сенсоры используют алгоритмы ИИ, позволяющие повышать качество снимков и снижать зависимость от неблагоприятных условий освещения.
Аппаратная начинка OPPO A15s представлена 4 Гбайт ОЗУ + 64 Гбайт основной памяти: это не так много, но вполне достаточно для практических целей. Дополнительные данные, включая фотографии, видео и мобильные игры, можно хранить на карте памяти SD.
За производительность смартфона отвечает чипсет MediaTek Helio P35. Благодаря режиму HyperBoost 2.1 он способен повышать производительность при запуске требовательных приложений и мобильных игр.
Корпус OPPO A15s отличается небольшой толщиной и минималистичным дизайном. Смартфон доступен в двух вариантах оформления: синий с матовой текстурой и глянцевый черный.
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