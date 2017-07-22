Компания DJI объявила о выпуске скоростного дрона с функцией управления «от первого лица» (First Person View, FPV). Для управления применяется фирменная технология OcuSync 3.0, а также современные средства передачи HD-изображения. Это позволяет пилоту вести управления через видео с разрешением 1440х810 пикселей (с прогрессивной разверткой) при частоте 120 кадр/сек с задержкой не более 28 мс.
Как отмечает производитель, управлять дроном сможет любой пилот - от новичка до профессионала. Для наиболее эффективного управления предлагаются три различных режима: нормальный (N), ручной (M) и спортивный (S).
Нормальный режим аналогичен обычному управлению дронами DJI. Он позволяет управлять дронами с их зависанием на месте с использованием данных GPS. Может использоваться система визуального позиционирования (VPS), которая крепится к нижней части дрона. Безопасность управления в этом режиме обеспечивается за счет работы датчиков обнаружения препятствий, которые расположены на передней панели дрона. Датчики способны предупреждать о приближении препятствий и умеют автоматически замедлять движение для предотвращения столкновений.
Ручной режим предназначен для опытных пользователей. Он предоставляет полный контроль над дроном, при этом все датчики, используемые для автоматического управления и зависания, отключены.
Третий режим получил название Спортивный. Он сочетает в себе гибридный стиль управления с использованием элементов из режимов M и N. Спортивный режим реализует динамическое управление движением с использованием приемов ручного управления, но при этом избавляет от ошибок, которые нередко совершают пилоты. Безопасность полета обеспечивается за счет функций нормального режима управления.
Дрон оснащен новейшими гоночными двигателями. Это позволяет ему летать с максимальной скоростью до 140 км/ч и разгоняться до 100 км/ч всего за две секунды. Дальность работы аппарата достигает 10 км. Скорость передачи данных доходит до 50 Мбит/с. Для передачи могут использоваться два частотных диапазона, причем обеспечено автоматическое переключение с одного диапазона на другой в случае возникновения помех. Применяются также разные методы защиты от помех.
Что касается видео, то дрон оборудован встроенной видеокамерой 4K/60fps, требующей передачи данных со скоростью 120 Мбит/с. Камера размещена на одноосном стабилизаторе на передней панели дрона. Для стабилизации изображения применяется технология RockSteady, она обеспечивает плавность смены кадров и отсутствие эффекта дребезжания.
В стандартный комплект FPV DJI входит сам дрон FPV, пульт дистанционного управления, очки FPV Goggles V2, необходимые кабели и одна батарея. Цена комплекта - 1299 долларов (95 600 руб.).
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