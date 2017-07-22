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Дрон DJI FPV управляется «от первого лица» и разгоняется до 100 км/ч за две секунды

03 марта 2021, 20:00




Компания DJI объявила о выпуске скоростного дрона с функцией управления «от первого лица» (First Person View, FPV). Для управления применяется фирменная технология OcuSync 3.0, а также современные средства передачи HD-изображения. Это позволяет пилоту вести управления через видео с разрешением 1440х810 пикселей (с прогрессивной разверткой) при частоте 120 кадр/сек с задержкой не более 28 мс.

Дрон DJI FPV управляется «от первого лица» и разгоняется до 100 км/ч за две секунды


Как отмечает производитель, управлять дроном сможет любой пилот - от новичка до профессионала. Для наиболее эффективного управления предлагаются три различных режима: нормальный (N), ручной (M) и спортивный (S).

Нормальный режим аналогичен обычному управлению дронами DJI. Он позволяет управлять дронами с их зависанием на месте с использованием данных GPS. Может использоваться система визуального позиционирования (VPS), которая крепится к нижней части дрона. Безопасность управления в этом режиме обеспечивается за счет работы датчиков обнаружения препятствий, которые расположены на передней панели дрона. Датчики способны предупреждать о приближении препятствий и умеют автоматически замедлять движение для предотвращения столкновений.

Ручной режим предназначен для опытных пользователей. Он предоставляет полный контроль над дроном, при этом все датчики, используемые для автоматического управления и зависания, отключены.

Третий режим получил название Спортивный. Он сочетает в себе гибридный стиль управления с использованием элементов из режимов M и N. Спортивный режим реализует динамическое управление движением с использованием приемов ручного управления, но при этом избавляет от ошибок, которые нередко совершают пилоты. Безопасность полета обеспечивается за счет функций нормального режима управления.

Дрон DJI FPV управляется «от первого лица» и разгоняется до 100 км/ч за две секунды


Дрон оснащен новейшими гоночными двигателями. Это позволяет ему летать с максимальной скоростью до 140 км/ч и разгоняться до 100 км/ч всего за две секунды. Дальность работы аппарата достигает 10 км. Скорость передачи данных доходит до 50 Мбит/с. Для передачи могут использоваться два частотных диапазона, причем обеспечено автоматическое переключение с одного диапазона на другой в случае возникновения помех. Применяются также разные методы защиты от помех.

Дрон DJI FPV управляется «от первого лица» и разгоняется до 100 км/ч за две секунды


Что касается видео, то дрон оборудован встроенной видеокамерой 4K/60fps, требующей передачи данных со скоростью 120 Мбит/с. Камера размещена на одноосном стабилизаторе на передней панели дрона. Для стабилизации изображения применяется технология RockSteady, она обеспечивает плавность смены кадров и отсутствие эффекта дребезжания.

Дрон DJI FPV управляется «от первого лица» и разгоняется до 100 км/ч за две секунды


В стандартный комплект FPV DJI входит сам дрон FPV, пульт дистанционного управления, очки FPV Goggles V2, необходимые кабели и одна батарея. Цена комплекта - 1299 долларов (95 600 руб.).



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