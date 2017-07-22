Twitter сообщил о начале тестирования новой голосовой социальной сети Spaces, которая отчасти напоминает популярный голосовой социальный сервис Clubhouse. В работу бета-версия приложения для Android, тестирование проводится в Индии, Бразилии и Японии.
Уже на старте Twitter устранил некоторые недостатки Clubhouse. В отличие от своего прямого конкурента, который запустил голосовой сервис эксклюзивно для пользователей iOS и только по прямым приглашениям, сеть Twitter Spaces будет развертываться сразу на нескольких популярных платформах, начиная с Android.
Тестирование Twitter Spaces ведется на небольшой группе людей. Те, кто получили такое право, смогут присоединиться к Spaces, используя ссылку в Twitter. Этот вариант развития сообщества направляет участников на продуктивную оценку потребительских свойств нового сервиса.
«После развертывания в ближайшие несколько дней пользователи Android смогут присоединяться, слушать и участвовать в разговорах через Spaces. Присоединиться к теме обсуждения очень просто на Android. Достаточно следить за фиолетовой меткой и в нужный момент присоединиться, нажав на значок. Присоединиться к Spaces можно также по прямой ссылке, которой можно делиться через твиты, личные сообщения», - говорится в сообщении Twitter. Twitter формирует аудитории по уже сложившимся связям внутри уже существующих личных сообществ.
Ожидается, что скоро появится возможность создания собственных комнат для голосового общения Android-пользователей. В дальнейшем к беседам смогут подсоединятся также iOS-пользователи. Тем самым, Twitter собирается решить проблему поддержки всех популярных социальных платформ.
Пользователи Twitter Spaces могут отправлять голосовые сообщения длительностью до 140 секунд, просто нажав значок голоса в правой части текстового поля. Это избавляет от необходимости присутствия модератора, а также делает обсуждения динамичными и содержательными.
Twitter намерен поддержать создание «частного» разговорного «пространства», которое должно стать безопасной средой для здорового, персонализированного и содержательного голосового общения.
Twitter видит смысл создания нового сервиса внутри уже существующей социальной сети как ответ на существующую среди пользователей боязнь, когда некоторые не решаются высказываться в Твиттере в письменной форме из-за страха злоупотреблений с уже написанным текстом.
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