РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Twitter ведет разработку Spaces - аналога Clubhouse, но без его врожденных пороков

03 марта 2021, 22:37




Twitter сообщил о начале тестирования новой голосовой социальной сети Spaces, которая отчасти напоминает популярный голосовой социальный сервис Clubhouse. В работу бета-версия приложения для Android, тестирование проводится в Индии, Бразилии и Японии.

Уже на старте Twitter устранил некоторые недостатки Clubhouse. В отличие от своего прямого конкурента, который запустил голосовой сервис эксклюзивно для пользователей iOS и только по прямым приглашениям, сеть Twitter Spaces будет развертываться сразу на нескольких популярных платформах, начиная с Android.

Twitter ведет разработку Spaces - аналога Clubhouse, но без его врожденных пороков


Тестирование Twitter Spaces ведется на небольшой группе людей. Те, кто получили такое право, смогут присоединиться к Spaces, используя ссылку в Twitter. Этот вариант развития сообщества направляет участников на продуктивную оценку потребительских свойств нового сервиса.

«После развертывания в ближайшие несколько дней пользователи Android смогут присоединяться, слушать и участвовать в разговорах через Spaces. Присоединиться к теме обсуждения очень просто на Android. Достаточно следить за фиолетовой меткой и в нужный момент присоединиться, нажав на значок. Присоединиться к Spaces можно также по прямой ссылке, которой можно делиться через твиты, личные сообщения», - говорится в сообщении Twitter. Twitter формирует аудитории по уже сложившимся связям внутри уже существующих личных сообществ.

Ожидается, что скоро появится возможность создания собственных комнат для голосового общения Android-пользователей. В дальнейшем к беседам смогут подсоединятся также iOS-пользователи. Тем самым, Twitter собирается решить проблему поддержки всех популярных социальных платформ.

Пользователи Twitter Spaces могут отправлять голосовые сообщения длительностью до 140 секунд, просто нажав значок голоса в правой части текстового поля. Это избавляет от необходимости присутствия модератора, а также делает обсуждения динамичными и содержательными.

Twitter ведет разработку Spaces - аналога Clubhouse, но без его врожденных пороков


Twitter намерен поддержать создание «частного» разговорного «пространства», которое должно стать безопасной средой для здорового, персонализированного и содержательного голосового общения.

Twitter видит смысл создания нового сервиса внутри уже существующей социальной сети как ответ на существующую среди пользователей боязнь, когда некоторые не решаются высказываться в Твиттере в письменной форме из-за страха злоупотреблений с уже написанным текстом.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Google нашла «проблемы» в облачном хранении фото на Google Диск
  • Google анонсировал Sleep API для Android
  • Обнаружена первая вредоносная программа для компьютеров на базе Apple M1
  • В Android 12 может появиться специальный игровой режим
  • Яндекс.Почта нашла крота в своих рядах, но не раскрыла размер нанесенного им ущерба

    • предыдущая новость
    Дрон DJI FPV управляется «от первого лица» и разгоняется до 100 км/ч за две секунды

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона POCO М3: яркий бюджетник с отличной автономностью
    Лучшие бюджетные ноутбуки Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G Главные новости за неделю Лучший монитор Обзор смартфона POCO М3
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 марта, 2021

    Twitter ведет разработку Spaces - аналога Clubhouse, но без его врожденных пороков

    Дрон DJI FPV управляется «от первого лица» и разгоняется до 100 км/ч за две секунды

    6,52-дюймовый смартфон OPPO A15s оснащен мощным аккумулятором и ИИ

    MediaTek выпустил чип MT9638 для смарт-ТВ поколения 4K

    Анонсированы флагманские смартфоны Meizu 18 и 18 Pro на базе Snapdragon 888

    Intel отказалась от дополнительной гарантии на разгоняемые процессоры

    TSMC начнет производство 3-нм процессоров для Apple уже к концу 2021 года

    Толщина образцов флеш-памяти KIOXIA UFS ver 3.1 емкостью 1 Тбайт не превышает 1,1 мм

    2 марта, 2021

    Профессиональные процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO доступны в рознице

    Apple M1 может «отработать» затраты на электроэнергию через майнинг

    realme представил 108-Мп камеру для будущего флагмана realme 8 Pro

    Intel выпустила новую серию SSD-накопителей 670p типа NVMe

    Доступная в iPhone 13 память вырастет вдвое

    Qualcomm создает собственный фан-клуб Snapdragon Insiders

    1 марта, 2021

    iPhone без разъема: Apple развивает новые технологии восстановления смартфона

    Google нашла «проблемы» в облачном хранении фото на Google Диск

    Sony собирается разблокировать апгрейд на хранилища для PS5 уже летом

    Только топовый чип 90HX среди майнинг-ускорителей NVIDIA CMP будет разработан на архитектуре Ampere

    Профессиональный 5,3-дюймовый смартфон Galaxy XCover 5 работает на Exynos 850

    6,7-дюймовый флагман OPPO Find X3 Pro на базе Snapdragon 888 появится 11 марта

    ССЫЛКИ