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Анонс AMD Radeon RX 6700 XT с 12 Гбайт памяти: быстрее и дешевле GeForce RTX 3070

04 марта 2021, 09:36




Компания AMD анонсировала новую видеокарту Radeon RX 6700 XT, в основе которой использована новая графическая архитектура RDNA 2. Это - четвертая модель в серии RX 6000.

AMD Radeon RX 6700 XT


Карта выстроена на базе нового 7-нм графического процессора "Navi 22", который представляет собой немного уменьшенную копию "Navi 21" - графического процессора, установленного в ускорителях серии RX 6800 / RX 6900.

AMD Radeon RX 6700 XT


Модель RX 6700 XT представляет собой топовый вариант оснащения видеопроцессора «Navi 22». Это выражается в наличии 40 вычислительных блоков RDNA 2, что составляет 2560 потоковых процессоров, работающих на максимальной для игр частоте 2321 МГц. Это значительно превышает тактовые частоты видеокарт предыдущего поколения. Тактовя частота разгона Boost Clock составляет 2581 МГц.
Видеокарта RX 6700 XT имеет базовую частоту 2321 МГц (Base Clock), игровую частоту 2424 МГц (Game Clock) и частоту разгона 2581 МГц (Boost Clock). Это означает, что новая графическая карта способна предоставить максимальную производительность по вычислению операций с одинарной точностью на уровне 13,2 TLFOPS.

AMD Radeon RX 6700 XT


Видеокарта RX 6700 XT поставляется с 12 Гбайтами памяти типа GDDR6, доступ к которой осуществляется через интерфейс памяти шириной 192 бит. Контроллеры памяти GDDR6 обеспечивают пропускную способность передачи данных 16 Гбит/с, что позволяет получить суммарную пропускную способность памяти на уровне 384 Гбайт/с.

На чипе установлено 96 Мбайт встроенной кеш-памяти Infinity Cache. Благодаря промежуточному кешу, достигается дополнительный прирост производительности подсистемы памяти.

AMD Radeon RX 6700 XT


Интересно отметить, что потребляемая мощность новой видеокарты AMD соответствует типичному уровню 230 Вт. Для обеспечения питания в такой конфигурации платы RX 6700 XT эталонного дизайна требуется подвод в виде одного 8- и одного 6-контактного кабелей. Сама видеокарта занимает два слота в стандартной установке.

AMD Radeon RX 6700 XT


Большой интерес вызывает вопрос цены данного изделия. AMD рассматривает RX 6700 XT как видеокарту для геймеров для вывода графики с разрешением 1440p. Эта карта идет следом за RX 6800. Аналогичная зависимость отражена и в цене. Если модель RX 6800 стоит 579 долларов (42 800 руб.), то новая карта RX 6700 XT будет продаваться по цене 479 долларов (35 400 руб.).

Компания AMD сообщает о высоких результатах производительности, достигнутые новой видеокартой, с которыми можно познакомиться уже сейчас.

В частности дается сравнение с видеокартой конкурента GeForce RTX 2080 Super предыдущего поколения. Полученные результаты убедительно доказывают преимущество RX 6700 XT. В нынешней ситуации NVIDIA продвигает модель RTX 3060 Ti нового поколения как способную обеспечить уровень производительности, достигнутый AMD Radeon RX 6700 XT.

AMD Radeon RX 6700 XT


Но AMD пошла дальше и уже показала диаграммы, что в некоторых играх ее видеокарта RX 6700 XT способна превзойти даже RTX 3070. А именно эту видеокарту NVIDIA позиционирует как флагман на замену RTX 2080 Ti.

AMD Radeon RX 6700 XT




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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