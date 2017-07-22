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Samsung Galaxy S20+ достиг рекордной скорости передачи данных 5,23 Гбит/с в сетях 5G

04 марта 2021, 12:07




Компания Samsung Electronics объявила о достижении рекордной скорости передачи данных в сетях 5G. Рекорд удалось достичь за счет применения гибридной технологии E-UTRAN New Radio Dual Connectivity (EN-DC).

Samsung Galaxy S20+ достиг рекордной скорости передачи данных 5,23 Гбит/с в сетях 5G


Технология EN-DC позволяет внедрять локальные 5G-сервисы в уже развернутые глобальные 4G-LTE сети. Благодаря этому, оператор может добиться существенного прироста производительности и скорости передачи, а также наращивать покрытие сетями 5G при продолжающейся эксплуатации уже работающей сети 4G. Пользовательские терминалы (смартфоны), поддерживающие технологию EN-DC, в этом случае одновременно подключаются к LTE eNB и 5G-NR gNB.

Samsung Galaxy S20+ достиг рекордной скорости передачи данных 5,23 Гбит/с в сетях 5G


Применение технологии EN-DC рассматривается как первый этап при начале развертывания операторами услуг связи 5G в высоконагруженных зонах. Фактически операторы освобождаются от необходимости развертывать уже на старте полноценное ядро сети 5G, предоставляя только поддержку технологии EN-DC.

Компания поставила этот рекорд в своей лаборатории в Южной Корее. Samsung объединила частотные диапазоны шириной 40 МГц сети 4G и 800 МГц в mmWave-диапазоне сети 5G, достигнув в результате скорости передачи данных 5,23 Гбит/с на одном устройстве.

Для демонстрации Samsung использовала свои коммерческие решения. В ее набор вошли смартфон Samsung Galaxy S20+, радиомодули 4G, радиопередающие станции 5G (Compact Macro) и единое ядро сети 4G/5G.

Чтобы достичь наибольшей эффективности и скорости передачи данных по беспроводной сети, Samsung применяла метод агрегации несущих, которая объединяет несколько каналов спектра.



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