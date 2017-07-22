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Apple разрешила автоматически переносить фотографии из iCloud в Google Photo

04 марта 2021, 13:20




Конкуренция на рынке заставляет компании не создавать перекрестные связи между родственными платформами. Это отвечает внутренней логике развития бизнеса, но часто входит в противоречие с интересами пользователей. Одна из наиболее острых проблем в этой связи - перенос фотографий из облачного хранилища Apple iCloud в Google Photo.

На первый взгляд, это действие не так часто встречается на практике, тем более при необходимости передать снимки от пользователя iOS-смартфона своему коллеге, использующему Android-смартфон, можно сотней других способов.

Apple разрешила автоматически переносить фотографии из iCloud в Google Photo


В то же время, если пользователь решит приобрести новый смартфон, например, на платформе Android, а ранее он пользовался iPhone или продолжает пользоваться им до сих пор, то перенести набор накопленных снимков с iPhone на Android будет непросто.

Теперь проблема решена. Apple недавно начала предлагать новый способ, который позволит пользователям iCloud легко переносить фотографии и видео в Google Photo.

Согласно документу группы технической поддержки Apple, необходимо перейти на сайт конфиденциальности Apple (privacy.apple.com) и найти параметр Transfer a copy of your data («Передать копию данных»). Перенос будет осуществлен не моментально, процесс займет, по оценкам Apple, от трех до семи дней, но все операции будут выполнены автоматически.

В то же время, пользователю придется предварительно выполнить несколько условий. Ему потребуется включить двухфакторную аутентификацию для Apple ID, а также обеспечить достаточно места для хранения (не менее 30 Гбайт) в своей учетной записи Google Photo для завершения передачи.

Есть и ограничения. Если пользователь сохранял умные альбомы, живые фотографии, метаданные и фотографии в формате RAW, то, со слов Apple, передать эти данные будет невозможно. Причина запрета лежит на стороне Google. При сохранении RAW-файлов Google автоматически сжимает их в JPEG-формат для экономии места. По оценкам Apple, это способно существенно ухудшить качество снимков. Поскольку объяснить клиентам, что за потерю качества отвечает Google будет непросто, в Apple запретили эту операцию.

Примечательно, что перенос фотографий в Google Photo не ведет к их удалению из библиотеки iCloud. Фактически Apple предоставляет метод для резервного копирования.

В настоящее время новая функция доступна только жителям Австралии, Канады, ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.



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