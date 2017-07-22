Не все домочадцы с воодушевлением воспринимают присутствие в доме игровой приставки. Некоторые считают, что эти «геймерские штучки» способны отвлечь супруга от исполнения супружеских обязанностей, а детей от занятий в школе. В непростой ситуации геймерам приходится идти на уловки, чтобы вывести свои «игровые арсеналы» из-под запрета.
Новый оригинальный способ придумал неназванный вьетнамец, жена которого ревновала его к игровой приставке. Чтобы найти способ, как принести в дом новую консоль и легально установить ее так, чтобы жена не возражала, он договорился с местной службой технической поддержки Sony.
Мужчина, который должен был прийти к ним в дом и установить консоль, переоделся в униформу местного мобильного оператора. Он разместил на боковой панели PS5 наклейку с контактными данными операторской службы послепродажного обслуживания. С помощью таких уловок мужчина надеялся развеять у жены любые подозрения, которые могли возникнуть при виде незнакомого устройства в доме. Он сообщил жене, что установил новый маршрутизатор 5G WIFI.
Версию схожести с роутером подсказала сама Sony. Когда компания представила Playstation 5 в прошлом году, то она обратила внимание, что обновленный дизайн PlayStation 5 позволяет устанавливать игровую приставку как лежащей на плоской поверхности, так и в виде башни с подставкой. В лежащем положении консоль действительно выглядит как маршрутизатор.
Эта история была опубликована в местном сообществе в Facebook и быстро обросла лайками и стала вирусной.
История с «подменой» PS5 уже имеет продолжение. Известен другой случай, который произошел на Тайване. Там мужчина обманул жену, заявив, что недавно приобретенная консоль PS5 представляет собой... очиститель воздуха. Правда, говорят, жена «просекла фишку» и заставила продать «геймерский прибор».
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