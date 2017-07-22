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Huawei остается лидером среди правообладателей по сетевым технологиям 5G

04 марта 2021, 14:40




Компания Huawei, несмотря на жесткие санкции со стороны США, по-прежнему занимает лидирующие позиции как разработчик новых технологий для сетей 5G. По данным агентства Statista, по состоянию на февраль 2021 года Huawei является крупнейшим в мире правообладателем патентов на технологии 5G.

Список глобальных патентов на технологию 5G был составлен компанией Iplytics. Полученные результаты явно свидетельствует о лидерстве Huawei в гонке. Они демонстрируют, что на сегодняшний день Huawei является ведущей в мире компанией в этом направлении.

Huawei остается лидером среди правообладателей по сетям 5G


На февраль 2021 года на долю Huawei приходится 15,4% действующих патентов во всем мире. Huawei опережает группу из трех других разработчиков технологии 5G, идущих тесным строем - Samsung (13,3%), Nokia (13,2%) и Qualcomm (12,9%). Среди лидеров есть также еще одна китайская компания - ZTE, против которой также действуют санкции.

Отмечается, что процесс выдачи патентов для сетей 5G является очень строгим. Хотя список выданных патентов постоянно обновляется при регистрации новых лицензий, срок от подачи заявки до выдачи патента может занимать несколько лет. Поэтому текущие рейтинги, составленные IPlytics, отражают серьезный объем проделанной Huawei работы и достигнутый серьезный задел с ее стороны в области НИОКР.

Уже ходят слухи, что в США серьезно обеспокоены лидерством Huawei в области 5G. Высказываются мнения, что такое положение дел может угрожать «суверенитету» страны. Это объясняет, почему США действовали столь решительно, чтобы помешать росту Huawei в этом направлении.

Тем не менее, несмотря на ограничения, Huawei продолжала развивать технологию 5G, преодолевая выдвинутые против нее обвинения и проблемы, возникшие после введения санкций со стороны США.



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