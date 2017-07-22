Компания Xiaomi, как и обещала, выпустила новый 6,43-дюймовый смартфон Redmi Note 10 и 6,67-дюймовые Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max на мобильной платформе Snapdragon 678/732G.
Redmi Note 10
Redmi Note 10
«Младшая» модель Redmi Note 10 (фирменное название - «The AMOLED Explorer») работает на 64-разрядной 11-нм мобильной платформе Snapdragon 678 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц и графическим процессором Adreno 612. Ее 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ выделяется высокой яркостью (до 1100 нит) и частотой обновления (120 Гц). Экран имеет уже привычную для многих пропорцию 20:9 и обеспечивает 100% охват пространства DCI-P3. Безопасность гарантирует защита с помощью стеклянного покрытия Corning Gorilla Glass 3.
При оснащении до 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X и до 128 Гбайт основной памяти (UFS 2.2) он может резво работать с Android 11 вместе с MIUI 12. При необходимости хранилище можно нарастить до 512 Гбайт путем установки карты памяти microSD.
Redmi Note 10
Селфи-камера, установленная внутри небольшого (3,54 мм) круглого отверстия в экране, имеет 13-мегапиксельный сенсор. Основная камера на тыльной стороне имеет разрешение 48 мегапикселей и оснащена 1/2 дюймовым сенсором Sony IMX582 с размером пикселя 0,8 мкм. Здесь же присутствует светодиодная вспышка, а также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 118°, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельная макро-камера.
Смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, линейным Z-осным вибромотором, стереодинамиками и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Надежность работы устройства обеспечивает класс водонепроницаемости IP52.
Redmi Note 10 будет продаваться в Индии в интернет-магазинах Amazon.in, Mi.com по цене $199 (14 700 рублей) за конфигурацию c 4 + 64 Гбайт памяти и $279 (20 600 рублей) за вариант с 6 + 128 Гбайт памяти.
Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max
«Старшие» модели, Redmi Note 10 Pro (фирменное название - «The 108MP Voyager») и Redmi Note 10 Pro Max, оснащены немного более крупным 6,67-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080х2400 пикселей), имеющим еще более высокую яркость (до 1200 нит). Эти модели предназначены в первую очередь для геймеров и тех, кто В остальном он похож на своего «коллегу».
За производительность смартфонов отвечает 8-нм чипсет Snapdragon 732G с 8-ядерным процессором с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим процессором Adreno 618. Ресурсы памяти повторяют младший вариант.
Внутри крошечной дырочки размером всего 2,96 мм на экране находится объектив 16-мегапиксельной селфи-камера. На задней панели размещены 64-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL GW3, светодиодная вспышка, сверхширокоугольный 8-Мп сенсор с углом обзора 120°, а также «ожидаемые» 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельная макро-камера.
Модель Redmi Note 10 Pro Max отличается наличием 108-мегапиксельной задней камеры с 1/1,52-дюймовым сенсором Samsung HM2, имеющим размер пикселя 0,7 мкм.
Redmi Note 10 Pro
Обе модели оснащены боковым сканером отпечатков пальцев, обеспечивают степень защиты по водонепроницаемости IP52. Емкость батареи составляет 5020 мАч при быстрой зарядке мощностью 33 Вт.
Redmi Note 10 Pro будет продаваться по цене $279 (20 600 рублей) за конфигурацию c 6 + 64 Гбайт памяти, $299 (22 300 рублей) за версию с 6 + 128 Гбайт памяти и $329 (24 300 рублей) за конфигурацию с 8 + 128 Гбайт памяти.
Модель Redmi Note 10 Pro Max будет продаваться по цене $260 (19 200 рублей), $275 (20 300 рублей) и $300 (22 100 рублей) за аналогичные конфигурации памяти.
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