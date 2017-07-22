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6,43-дюймовый геймерский флагман realme GT построен на Snapdragon 888

04 марта 2021, 20:20




Китайская компания realme анонсировала новый флагманский смартфон realme GT. Его первенство обеспечено, в первую очередь, за счет оснащения самым мощным на сегодняшний день чипсетом Qualcomm Snapdragon 888. Эта аппаратная начинка создает необходимую вычислительную мощь, реализуемую за счет 5-нм технологий и ядра Cortex-X1. Интегрированный графический процессор Adreno 660 повышает графическую производительность на 30% и позволяет плавно запускать даже самые требовательные мобильные игры.

Модель realme GT оснащена 8/12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1 на 128/256 Гбайт.

6,43-дюймовый геймерский флагман realme GT пашет на Snapdragon 888


Новый смартфон рассчитан, в первую очередь, на геймеров. Его 6,43-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+ отличается высокой частотой обновления (120 Гц), сверхвысокой частотой дискретизации (360 Гц), 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и специальными режимами оптимизации и настройки яркости.

В realme GT применен движок ускорения Hyper Boost 4.0. Он позволяет на системном уровне управлять ресурсами и степенью нагрева смартфона во время игры. При таком умном управлении энергозатраты снижаются в среднем на 9,8%, а температура - на 1,2 ℃. Тактильный линейный моторчик оптимизирован для гейминга и создает 4D-вибрации десяти различных видов, помогая геймеру целиком погрузиться в игру и ее виртуальные миры. Иммерсивный звук создают двойные стереодинамики.

В realme GT решены проблемы с нагреванием и проседанием частоты кадров в интенсивных мобильных игровых сценах. Разработчики внедрили уникальную систему охлаждения из нержавеющей стали VC Boost, являющейся новым поколением облегченного 3D-парового охлаждения и отличающейся более высоким коэффициентом рассеивания тепла. Благодаря наличию внутренней микроструктуры из нержавеющей стали, циркуляция жидкости и воздуха VC ускоряется, повышая теплопроводность.

Смартфон оснащен набором из трех камер. Основная 64 Мп камера (Sony IMX682) имеет диафрагму f/1.8, вторая камера - широкоугольный 8 Мп объектив с диафрагмой f/2.3 и макрообъектив на 2 Мп с диафрагмой f/2.4. Для видеочатов и эффектных селфи предложена фронтальная селфи-камера на 16 Мп с поддержкой режимов PureRaw, AI-селфи и диафрагмой f/2.5.

Сетевая и коммуникационная составляющие представлены следующими опциями: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6e 802.11 ax, Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C.

6,43-дюймовый геймерский флагман realme GT пашет на Snapdragon 888


Будут доступны три версии дизайна realme GT. В первых двух для отделки задней панели флагмана применено стекло. Модель в серебряном цвете использует 3D-стекло с текстурой, позволяющей добиться интересного оптического эффекта рассеивания и слияния света на множестве граней. В версии голубого цвета применена специальная оптическая пленка, создающая эффект поглощения света, подобно темной, глубокой воде.

6,43-дюймовый геймерский флагман realme GT пашет на Snapdragon 888


Третий вариант дизайна - Гоночный Желтый (Racing Yellow). Для отделки корпуса используется приятная на ощупь кожа двух глубоких оттенков - это подчеркивает скорость и «спортивность» модели. А глянцевый черный корпус, выполненный по инновационному методу цельного литья, намекает на асфальт гоночной трассы.

Флагман поддерживает быструю зарядку SuperDart на 65 Ватт, что позволяет зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч до 100% всего за 35 минут. Для безопасности зарядки предусмотрена пятиуровневая защита, а с новой системой охлаждения смартфон не нагревается даже во время зарядки и параллельной игры.

Смартфон Realme GT поступит продажу по цене 432 доллара (31 800 руб.) за 8+128 Гбайт памяти и 510 долларов (37 500 руб.) за версию с 12+256 Гбайт памяти.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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