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Геймерский «король» Nubia RedMagic 6 выпущен в Китае: на очереди старт глобальных продаж

05 марта 2021, 09:02




Китайская Nubia наконец объявила о выпуске геймерской серии смартфонов RedMagic 6 в Китае. В новую линейку вошли RedMagic 6 и RedMagic 6 Pro.

Nubia RedMagic 6

Nubia RedMagic 6


Начиная с 4 марта, китайские геймеры могут размещать предварительные заказы на эти модели, а первая продажа смартфонов серии RedMagic 6 в Китае состоится 11 марта. Продажи будут вестись по всей стране с веб-сайта nubia, JD.com и других крупных партнерских магазинов.

Информация о мировых продажах появится 16 марта, а мероприятие по глобальному запуску, вероятно, состоится 2 апреля 2021 года.

Nubia RedMagic 6

Nubia RedMagic 6


Модель RedMagic 6 продается по цене $588 (43 200 руб.) за конфигурацию 8+128 Гбайт, $634 (46 600 руб.) за 12+128 Гбайт, $680 (50 000 руб.) за 12+256 Гбайт.

Модель RedMagic 6 Pro продается по цене $680 (50 000 руб.) за конфигурацию 12+128 Гбайт, $741 (54 500 руб.) за 12+256 Гбайт, $819 (60 200 руб.) за 16+256 Гбайт.

Модель RedMagic 6 Pro Special Edition (со специальной прозрачной задней панелью) продается по цене $865 (63 600 руб.) за конфигурацию 16+256 Гбайт, $1020 (75 000 руб.) за 18+512 Гбайт.

Компания Nubia называет дизайн RedMagic 6 воплощением «осязаемой научной фантастики» - Mecha Sci-Fi. Корпус смартфона выполнен из пластика с углеродно-волокнистой текстурой. Покрытие простирается по всей задней панели, а дизайн создает эффект асимметричной подсветки в духе современных игр. Поверх выгравированы логотипы RedMagic и Tencent, причем первый имеет собственную подсветку. Смартфон доступен в двух цветовых вариантах оформления - Carbon Fiber Black и Cyber Neon.

Отличие модели RedMagic 6 Pro заключается в том, что корпус смартфона изготавливается из комбинации авиационного алюминиевого сплава и стеклянного покрытия. Модель выпускается в цветах Iron Black и Ice Blade Silver.

Существует также модель RedMagic 6 Pro Special Edition со специальной прозрачной задней панелью и подсветкой, которая позволяет наблюдать за эффектами внутренней вентиляции.

Nubia RedMagic 6

Nubia RedMagic 6 Pro


RedMagic 6 оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц и разрешением 2400х1080 пикселей. Дисплей имеет необычайно высокую частоту дискретизации - для одиночных касаний 500 Гц и для многоточечных касаний 300 Гц с задержкой всего 8 мс. Реализована поддержка 10-битной глубины цвета. Смартфон обеспечивает 100% соответствие цветовой гамме DCI-P3 и получил сертификат безопасности SGS на отсутствие вредного излучения.

Экрана занимает 91,28% площади передней панели, коэффициент контрастности 1 000 000: 1. Имеется встроенный сканер отпечатков пальцев шестого поколения.

Аппаратная начинка RedMagic 6 построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 888, оперативной памяти LPDDR5 и встроенной памяти UFS 3.1.

Для игр имеется два сенсорных тумблера IC-touch с частотой опроса до 400 Гц. Для оптимизации игрового процесса применяются разнообразные технологии: механизм RedMagic Arc Reactor Performance & Tencent Solar, RAM Boost, Frame Optimization 2.0, Tencent Mobile Game Accelerator.

Поскольку запуск игр часто сопровождается высокой вычислительной нагрузкой, внутри реализована уникальная многомерная система охлаждения ICE 6.0. В ее состав входят 13 датчиков температуры с элементами ИИ, специальная опоясывающая обмотка из сверхпроводящей медной фольги, охлаждающая воздуховодная система Canyon Air Duct, термогель, графен, радиатор VC. RedMagic 6 Pro использует дополнительную охлаждающую пластину Ice plate.

Nubia RedMagic 6


Внутри корпуса установлен высокоскоростной турбовентилятор с максимальной скоростью вращения 18 000 об/мин (у версии RedMagic 6 Pro она достигает 20 000 об/мин).

Nubia RedMagic 6


Набор фотокамер представлен в следующей конфигурации: основной 64 Мп сенсор, сверхширокоугольный 8 Мп сенсор и 2 Мп макросенсор. На передней панели есть отверстие под 8-мегапиксельную селфи-камеру. Nubia поддерживает 4K-видео, HDR, средства оптимизации Neovision, фильтры Cyberpunk.

Емкость аккумулятора RedMagic 6 составляет 5050 мАч + зарядка на 66 Вт. Модель RedMagic 6 Pro имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки на 120 Вт.

Коммуникационная часть представлена следующим набором: Wi-Fi 6 с 2х2 MIMO, Bluetooth 5.1, GPS, BeiDou, 5G SA/NSA. Имеются также 3,5 мм аудиоразъем, двойные стереодинамики, поддержка DTS X Ultra и Qualcomm aptX, три микрофона, система проводной/беспроводной трансляции на телевизор (1080p, 165 кадр/сек).

Программная оболочка: Android 11 и RedMagic OS 4.0.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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