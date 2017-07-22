Как сообщает Bloomberg, в конце этого года Nintendo планирует выпустить новую версию игровой консоли Nintendo Switch 2.0 взамен прежней модели, появившейся четыре года назад. Главная особенность новинки - более крупный OLED-дисплей от Samsung взамен прежнего 6,2-дюймового LCD-экрана с разрешением 720p.
Необходимо сразу отметить, что «в природе существует» еще и более компактная модель Nintendo Switch Lite с 5,5-дюймовым LCD-экраном - она тоже пойдет «под нож» после выхода модели 2.0.
Впервые информация о разработке новой модели Nintendo Switch просочилась наружу в июле 2020 года. Тогда выступил инженер компании, который заявил, что Nintendo работает над улучшением «графики и технологиями ИИ нового поколения для игровых консолей и периферийных устройств с ИИ». Инженер Nintendo отметил тогда, что компания планирует разработать «новые решения с применением искусственного интеллекта в графических технологиях, таких как NVIDIA DLSS 2.0».
Речь шла, видимо, о создании новой технологии масштабирования изображения в видеоиграх. Она предполагает использование методов глубокого обучения для повышения разрешения изображений, имеющих в оригинале более низкое разрешение. Теперь становится понятно, почему это направление было выбрано самым важным.
По слухам, новинка будет оснащена 7-дюймовым OLED-дисплеем с прежним разрешением 720p. На первый взгляд, это кажется неожиданным. С другой стороны, проблема переделки уже готовых игр под новое разрешение могла бы сильно затормозить развитие игровой экосистемы Nintendo. Поэтому в компании, похоже, решили не рисковать и сохранить прежнее разрешение, приняв, что для геймеров главное - это игра. Хотя некоторые геймеры уже высказали свое несогласие с таким подходом.
Компания Samsung Display, выпускающая эти дисплеи, собирается сразу выйти на большие объемы производства. По планам, объем выпуска должен составить почти один миллион экранов ежемесячно, причем уже с первого дня.
По слухам, хотя экран новинки будет крупнее нынешнего 6,2-дюймового дисплея Switch, Nintendo собирается сохранить прежний форм-фактор, но сделает края на лицевой панели более тонкими.
Ожидается, что значительно изменится и аппаратная начинка будущей игровой консоли. По слухам, это может быть обновленный чип NVIDIA Tegra с поддержкой 4K DLSS 2.0 при запуске через док-станцию на широкоформатный телевизор.
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