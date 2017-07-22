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Snapdragon Sound обеспечит задержку в играх не более 89 мс

05 марта 2021, 13:00




Компания Qualcomm объявила о разработке технологии поддержки беспроводной Bluetooth-передачи аудио Snapdragon Sound. Она была разработана для обеспечения «беспрепятственного воспроизведения звука с эффектом присутствия на различных устройствах за счет сквозной оптимизации применяемых технологий воспроизведения аудио», говорится в пресс-релизе. Целью разработки было обеспечение стабильного и высокого качества звука, гарантии надежной передачи аудиопотоков и снижения задержек в условиях нагруженной сетевой поддержки.

Snapdragon Sound обеспечит задержку в играх не более 89 мс


Компания Qualcomm не является новичком в поддержке аудиотехнологий. Еще в начале 2017 года она представила технологию aptX HD, представлявшую собой переработанный стек запатентованных алгоритмов сжатия аудиокодеков aptX, принадлежащих Qualcomm. Упор был сделан на беспроводные аудиоприложения. Новый кодек aptX HD позволил тогда передавать по беспроводным каналам музыку в формате 24-битного Hi-Res-аудио, намного улучшив поддержку аудио для Bluetooth.

Новая технология Snapdragon Sound использует технологию aptX Adaptive Audio для беспроводной передачи музыки с сохранением практически оригинального качества аудио. Передача звука с ее поддержкой производится с телефона на беспроводные наушники или гарнитуры.

Snapdragon Sound обеспечит задержку в играх не более 89 мс


Snapdragon Sound вводит в обращение новый аудиокодек Qualcomm Aqstic. Он позволит сохранять высокое качество звука при прямом прослушивании с мобильного устройства.

Еще одна особенность Snapdragon Sound - это защита от помех и сохранение высокого качества звука даже в условиях ограниченной пропускной способности беспроводной сети. Такие условия могут возникать, например, при прослушивании аудио в людном месте, где работает одновременно большое количество умных устройств.

Новая технология Snapdragon Sound затрагивает ряд новых функций, направленных на сохранение качества аудио также при приеме входного звука при голосовых и видеозвонках. В первую очередь это касается системы шумо- и эхоподавления. Улучшения достигаются за счет активного использования методов ИИ. При использовании Bluetooth-аксессуаров будет применяться технология Qualcomm aptX Voice Audio.

Snapdragon Sound обеспечит задержку в играх не более 89 мс


По данным производителя, установлена верхняя граница задержки при использовании Snapdragon Sound на уровне 89 мс при использовании Bluetooth-аудиоустройств во время игр.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy Buds Pro. Вслед на необычными фасолинами Samsung Galaxy Buds Live корейский производитель выпустил яркие TWS-наушники Galaxy Buds Pro. Они приковывают к себе внимание не только своим броским дизайном, но и двухполосными динамиками, надежной защитой от воды и уникальной функцией обнаружения голоса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Buds Pro: лучшие TWS-наушники для смартфонов Samsung".

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