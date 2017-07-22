РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Google создает аудио-гаджет Wolverine для секретных агентов и неуспевающих студентов

05 марта 2021, 14:47




Стартап X Moonshot Factory, входящий в состав корпорации Google, ведет разработку нового носимого устройства под кодовым названием Wolverine («Росомаха»). Устройство вставляется в ушную раковину и позволяет повысить чувствительность слухового аппарата человека. По слухам, оно помогает «сосредоточиться на речь определенного человека, который ведет одновременный разговор в группе с другими людьми». Гаджет будет уметь выделять отдельный голос, позволяя расслышать то, что говорит человек, находясь в переполненной комнате, где каждый говорит что-то свое.

Google создает аудио-гаджет Wolverine для секретных агентов и неуспевающих студентов


Пока определенных деталей о новом устройстве совсем мало. Известно, что оно «нашпиговано изнутри датчиками» и микрофонами, а сама разработка ведется с 2018 года в рамках развития проекта Project Wolverine.

Сообщается, что у устройства будут и ряд других, пока еще секретных возможностей, помимо выделение речи определенного лица. Однако, какие именно функции имеются в виду, не сообщается.

Источники говорят, что Google не собирается ограничиваться простым созданием нового гаджета. Компания планирует превратить свою новую разработку в бизнес-модель.

Первые демонстрационные версии нового гаджета достались руководителю Alphabet X Астро Теллеру (Astro Teller) и соучредителю Google Сергею Брину (Sergey Brin).

Эксперты отмечают, что проект находится на начальной стадии разработки и имеет определенное сходство с другими проектами, которыми занимается Google. Поэтому дальнейшая судьба проекта пока неопределенна.

В качестве примеров перспективных, но незаконченных проектов называют создание умных очков дополненной реальности Google Glass, самоуправляемых автомобилей Waymo, группировки высотных воздушных шаров Loon для выстраивания глобальной интернет-сети. В то же время в арсенале Google уже есть собственные устройства, такие как беспроводные наушники Google Pixel Buds и очки дополненной реальности Google Glass Enterprise Edition для корпоративных клиентов, которые играют роль цифрового помощника и применяются для широкого круга задач.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer BlackWidow V3 Quartz относится к типу игровых клавиатур, которая может стать отличным подарком для девушки. В ней сочетаются красивый дизайн в нежно-розовых тонах и полноценное игровое железо, способное приятно удивить любого геймера. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackWidow V3 Quartz: девочки тоже играют".

Читайте также:

  • Дрон DJI FPV управляется «от первого лица» и разгоняется до 100 км/ч за две секунды
  • В Колорадо создан биологический аккумулятор, который заряжается от тела человека
  • OPPO показал мобильные технологии будущего на выставке MWC в Шанхае
  • Автопилот Tesla Model 3 может «бунтовать»
  • Xiaomi планирует выпустить китайскую Tesla без покупки американских лицензий

    • следующая новость
    Thermalright выпустил процессорный кулер Venomous Plus взамен 10-летнего ветерана Venomous X

    предыдущая новость
    Snapdragon Sound обеспечит задержку в играх не более 89 мс

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Большая весенняя распродажа BOBkeys: Windows 10 Pro от 1016р, Office от 1393р Обзор Samsung Galaxy Buds Pro: лучшие TWS-наушники для смартфонов Samsung Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше
    Большая весенняя распродажа BOBkeys Обзор Samsung Galaxy Buds Pro Лучший процессор для игр Лучшие бюджетные ноутбуки Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 марта, 2021

    10,9-дюймовый iPad с OLED-экраном появится в начале 2022 года

    AMD подтвердила скорый выпуск мобильных графических чипов с архитектурой RDNA2

    Thermalright выпустил процессорный кулер Venomous Plus взамен 10-летнего ветерана Venomous X

    Google создает аудио-гаджет Wolverine для секретных агентов и неуспевающих студентов

    Snapdragon Sound обеспечит задержку в играх не более 89 мс

    Новая Nintendo Switch позволит запускать игры с более высоким качеством картинки

    Геймерский «король» Nubia RedMagic 6 выпущен в Китае: на очереди старт глобальных продаж

    4 марта, 2021

    6,43-дюймовый геймерский флагман realme GT построен на Snapdragon 888

    Новые смартфоны Redmi Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max отличаются доступными ценами

    Huawei остается лидером среди правообладателей по сетевым технологиям 5G

    Вьетнамец смог замаскировать PS5 под роутер 5G, чтобы обмануть ревнивую жену

    Apple разрешила автоматически переносить фотографии из iCloud в Google Photo

    Samsung Galaxy S20+ достиг рекордной скорости передачи данных 5,23 Гбит/с в сетях 5G

    Анонс AMD Radeon RX 6700 XT с 12 Гбайт памяти: быстрее и дешевле GeForce RTX 3070

    3 марта, 2021

    Twitter ведет разработку Spaces - аналога Clubhouse, но без его врожденных пороков

    Дрон DJI FPV управляется «от первого лица» и разгоняется до 100 км/ч за две секунды

    6,52-дюймовый смартфон OPPO A15s оснащен мощным аккумулятором и ИИ

    MediaTek выпустил чип MT9638 для смарт-ТВ поколения 4K

    Анонсированы флагманские смартфоны Meizu 18 и 18 Pro на базе Snapdragon 888

    Intel отказалась от дополнительной гарантии на разгоняемые процессоры

    ССЫЛКИ