Стартап X Moonshot Factory, входящий в состав корпорации Google, ведет разработку нового носимого устройства под кодовым названием Wolverine («Росомаха»). Устройство вставляется в ушную раковину и позволяет повысить чувствительность слухового аппарата человека. По слухам, оно помогает «сосредоточиться на речь определенного человека, который ведет одновременный разговор в группе с другими людьми». Гаджет будет уметь выделять отдельный голос, позволяя расслышать то, что говорит человек, находясь в переполненной комнате, где каждый говорит что-то свое.
Пока определенных деталей о новом устройстве совсем мало. Известно, что оно «нашпиговано изнутри датчиками» и микрофонами, а сама разработка ведется с 2018 года в рамках развития проекта Project Wolverine.
Сообщается, что у устройства будут и ряд других, пока еще секретных возможностей, помимо выделение речи определенного лица. Однако, какие именно функции имеются в виду, не сообщается.
Источники говорят, что Google не собирается ограничиваться простым созданием нового гаджета. Компания планирует превратить свою новую разработку в бизнес-модель.
Первые демонстрационные версии нового гаджета достались руководителю Alphabet X Астро Теллеру (Astro Teller) и соучредителю Google Сергею Брину (Sergey Brin).
Эксперты отмечают, что проект находится на начальной стадии разработки и имеет определенное сходство с другими проектами, которыми занимается Google. Поэтому дальнейшая судьба проекта пока неопределенна.
В качестве примеров перспективных, но незаконченных проектов называют создание умных очков дополненной реальности Google Glass, самоуправляемых автомобилей Waymo, группировки высотных воздушных шаров Loon для выстраивания глобальной интернет-сети. В то же время в арсенале Google уже есть собственные устройства, такие как беспроводные наушники Google Pixel Buds и очки дополненной реальности Google Glass Enterprise Edition для корпоративных клиентов, которые играют роль цифрового помощника и применяются для широкого круга задач.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer BlackWidow V3 Quartz относится к типу игровых клавиатур, которая может стать отличным подарком для девушки. В ней сочетаются красивый дизайн в нежно-розовых тонах и полноценное игровое железо, способное приятно удивить любого геймера. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackWidow V3 Quartz: девочки тоже играют".