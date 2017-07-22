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Thermalright выпустил процессорный кулер Venomous Plus взамен 10-летнего ветерана Venomous X

05 марта 2021, 16:07




В продуктовой линейке тайваньской компании Thermalright появилась новая модель - процессорный кулер башенного типа Venomous Plus. Он выпущен на замену модели Venomous X, которая впервые появилась на прилавках еще 10 лет назад.

Thermalright обновил процессорный кулер до Venomous Plus взамен 10-летнего ветерана Venomous X


Благодаря классической конструкции из алюминиевых ребер, модель Venomous Plus обеспечивает надежный теплоотвод при тепловых нагрузках до 240 Вт. Теплоотводящая конструкция насчитывает шесть никелированных медных тепловых трубок толщиной 6 мм. Они контактируют с процессором через основание из того же материала; доведенное до зеркальной чистоты. Трубки, в свою очередь, пропущены через алюминиевые ребра, на которые подает воздушный поток установленный вместе с кулером 120-миллиметровый вентилятор TL-C12S.

Thermalright обновил процессорный кулер до Venomous Plus взамен 10-летнего ветерана Venomous X


Размеры радиатора составляют 127x60x158 мм (ШxГxВ), вес 660 г. Общее количество теплоотводящих пластин - 51. Вентилятор добавляет к габаритам кулера еще примерно 25-27 мм.

Производитель отмечает особую роль вентилятора TL-C12S. Он входит в стандартный комплект кулера и относится к числу ключевых компонентов новой модели. Вентилятор TL-C12S отвечает современным требованиям, которые предъявляют к подобного рода устройствам. Для выполнения своей основной функции он имеет 4-контактный разъем с поддержкой регулировки оборотов через PWM-управление. Есть также 3-контактный ARGB-разъем для диодной подсветки, которая установлена в ступице крыльчатки.

Thermalright обновил процессорный кулер до Venomous Plus взамен 10-летнего ветерана Venomous X


Вентилятор оснащен гидродинамическим подшипником и предлагает скорость вращения до 1500 об/мин (±10%). Он обеспечивает воздушный поток до 1,87 м3/мин, создавая статическое давление 1,53 мм вод.ст. Максимальный уровень шума не превышает 25,6 дБА.

Поддерживаемые типы процессорных сокетов - AM4, LGA1200, LGA115x и LGA2066.

Thermalright обновил процессорный кулер до Venomous Plus взамен 10-летнего ветерана Venomous X


Информация о ценах не сообщается.



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