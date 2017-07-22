В рамках развития новой графической архитектуры RDNA2, анонсированной компанией AMD в ноябре прошлого года, в скором будущем ожидается выпуск мобильных графических чипов следующего поколения, предназначенных для оснащения ноутбуков. Они пополнят список уже выпущенных изделий на новой архитектуре, в котором в настоящее время значатся графические карты Radeon RX 6800, игровые приставки Xbox Series нового поколения и консоли PS5. На очереди - выпуск графических карт Radeon RX 6700 XT на базе чипсета Navi 22. Эту информацию сообщил Скотт Херклеман (вице-президент и гендиректор подразделения AMD Radeon). Именно он заявил, что архитектура RDNA2 скоро станет доступной для игровых ноутбуков.
Ситуация с доступностью архитектуры RDNA среди мобильных устройств до сих пор оставляла желать большего. Если говорить о доступности продуктов на базе архитектуры RDNA первого поколения и относящихся к ним графических плат Radeon RX 5000 M, то за все время ее существования на рынок поступило всего несколько моделей ноутбуков. Выбор младших моделей RX 5500M и RX5600M был ограничен ноутбуками MSI и Dell. Выбор более мощных карт Radeon RX 5700M фактически свелся к выпуску только ноутбука Dell Alienware Area-51m R2.
Выпуск новой серии чипов Radeon RX 6000M можно было бы совместить с запуском новых процессоров серии Ryzen 5000H на базе Zen3. Однако AMD выбрала другой путь и поступила иначе. Она анонсировала свои процессоры вместе с выпуском мобильных графических чипов NVIDIA RTX 30. Цель AMD была ясной: это был осделано на несколько месяцев раньше выпуска Intel Tiger Lake-H. AMD стремилась опередить своего главного конкурента.
Возникшая раскладка сил указывает на то, что AMD по всей видимости постарается провести анонс новой серии Radeon RX 6000M уже в самом скором будущем. Она будет ориентироваться на то, чтобы сделать это в противовес запуска новой серии процессоров Intel Core 11-го поколения.
Так ли это происходить или нет, сейчас неизвестно. Но по мнению экспертов издания Videocardz такой вариант развития событий мог бы оказаться интересным продолжением на обычно довольно скучном и заранее хорошо предсказуемом мобильном рынке.
Как обычно, AMD хранит в молчании и ничего не рассказывает заранее о своих планах. Поэтому никакой официальной информации о планах выпуска мобильных графических процессоров AMD нет.
Но некоторую ясность позволяет внести утечка, сделанная Патриком Шуру (Patrick Schur). Он выложил данные о TGP для различных графических чипов AMD. Эксперты Videocardz свели все собранные и известные из разных источников данные в одну таблицу, получив сводные данные с указанием мощности мобильных графических процессоров NVIDIA и AMD. Эта информация может служить наглядным подтверждением скорого выпуска мобильной серии Radeon RX 6000.
Исходя из этих данных, можно сделать предположение, что AMD собирается выпустить значительно больше графических чипов, чем было выпущено для RDNA предыдущего поколения. В то же время информации о Navi 24 по-прежнему очень мало.
Первое, что совершенно ясно: чипсет будет предназначен для оснащения младших моделей мобильных графических карт RX 6300M.
По неофициальных данным, Navi 22 Mobile будут иметь 192- и 160-битные интерфейсы, что позволит этим высокопроизводительным графическим чипам иметь доступ к 12 и 10 Гбайт памяти, соответственно. Исходя их этого, наиболее вероятными кандидатами для их оснащения должны стать модели RX 6800M и RX 6700M.
Помимо этого, есть также данные, что Navi 22 будет иметь до 40 вычислительных блоков. Это указывает на то, что общее количество ядер может доходить до 2560. Более того, в сокращенной версии их будет предположительно 2304 - этот результат получен как среднее между полной конфигурацией Navi 22 и 23.
Оба чипа Navi 23 по всей видимости будут использовать 128-битную шину доступа к памяти. Это позволит оснастить их кеш-памятью размером 8 и 4 Гбайт. Общее количество потоковых процессоров в Navi 23 (при условии отсутствия ограничений) составит до 2048 штук.
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