Apple ведет разработку новых моделей планшетов iPad и ноутбуков Mac, которые будут оснащаться OLED-дисплеями. Согласно ожиданиям, выпуск этих моделей состоится в 2022 году. Об этом сообщило тайваньское издание DigiTimes, которое позднее дополнило свой материал деталями относительно предстоящего выпуска.
Эта информация стала неожиданностью для рынка. Она говорит о том, что Apple намерена диверсифицировать свои линейки планшетов и ноутбуков и выпускать отдельные модели в двух вариантах комплектации: с OLED- и micro-LED дисплеем.
Согласно обновленным данным, первым на рынке появится 10,9-дюймовый планшет iPad с OLED-дисплеем. Эксперты из Тайваня высказали предположение, что это будет обновленная версия iPad Air. По слухам, запуск в массовое производство этой модели состоится в IV кв. этого года, анонс начала продаж намечен на начало 2022 года.
Помимо «младшей» 10,9-дюймовой модели iPad, Apple также рассматривает возможность выпуска 12,9-дюймового планшета iPad Pro и 16-дюймового ноутбука MacBook Pro. Обе модели будут оснащены OLED-дисплеями. Их выпуск может состояться поздней, но это - предварительная информация.
Слухи о том, что Apple будет устанавливать OLED-дисплей на мобильных системах, появились недавно. Ранее ходили слухи, что Apple сделает свой выбор исключительно в пользу установки дисплеев на micro-LED технологии. Такими моделями планировалось оснащать планшеты iPad и ноутбуки Mac.
По мнению экспертов из Тайваня, Apple пока окончательно не определилась с выбором дисплейной технологии. По всей видимости, обе технологии отображения будут применяться параллельно, бок о бок, причем «каждая <технология> будет нацелена на определенную группу пользователей».
Начало массового выпуска мобильных устройств Apple с дисплеями на технологии micro-LED состоится раньше. Уже ожидается выпуск 12,9-дюймового планшета iPad Pro, оснащенного micro-LED экраном. Официально анонс должен состояться в первой половине этого года. На вторую половину текущего года намечен выпуск 14- и 16-дюймового ноутбуков MacBook Pro с micro-LED экраном.
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