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10,9-дюймовый iPad с OLED-экраном появится в начале 2022 года

05 марта 2021, 20:31




Apple ведет разработку новых моделей планшетов iPad и ноутбуков Mac, которые будут оснащаться OLED-дисплеями. Согласно ожиданиям, выпуск этих моделей состоится в 2022 году. Об этом сообщило тайваньское издание DigiTimes, которое позднее дополнило свой материал деталями относительно предстоящего выпуска.

Эта информация стала неожиданностью для рынка. Она говорит о том, что Apple намерена диверсифицировать свои линейки планшетов и ноутбуков и выпускать отдельные модели в двух вариантах комплектации: с OLED- и micro-LED дисплеем.

10,9-дюймовый iPad с OLED-экраном появится в начале 2022 года


Согласно обновленным данным, первым на рынке появится 10,9-дюймовый планшет iPad с OLED-дисплеем. Эксперты из Тайваня высказали предположение, что это будет обновленная версия iPad Air. По слухам, запуск в массовое производство этой модели состоится в IV кв. этого года, анонс начала продаж намечен на начало 2022 года.

Помимо «младшей» 10,9-дюймовой модели iPad, Apple также рассматривает возможность выпуска 12,9-дюймового планшета iPad Pro и 16-дюймового ноутбука MacBook Pro. Обе модели будут оснащены OLED-дисплеями. Их выпуск может состояться поздней, но это - предварительная информация.

Слухи о том, что Apple будет устанавливать OLED-дисплей на мобильных системах, появились недавно. Ранее ходили слухи, что Apple сделает свой выбор исключительно в пользу установки дисплеев на micro-LED технологии. Такими моделями планировалось оснащать планшеты iPad и ноутбуки Mac.

По мнению экспертов из Тайваня, Apple пока окончательно не определилась с выбором дисплейной технологии. По всей видимости, обе технологии отображения будут применяться параллельно, бок о бок, причем «каждая <технология> будет нацелена на определенную группу пользователей».

Начало массового выпуска мобильных устройств Apple с дисплеями на технологии micro-LED состоится раньше. Уже ожидается выпуск 12,9-дюймового планшета iPad Pro, оснащенного micro-LED экраном. Официально анонс должен состояться в первой половине этого года. На вторую половину текущего года намечен выпуск 14- и 16-дюймового ноутбуков MacBook Pro с micro-LED экраном.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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