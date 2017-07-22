На прошедшей неделе Apple разослала электронные письма разработчикам, которым в прошлом были предоставлены специальные наборы Developer Transition Kit. В письме содержатся инструкции по возврату тестовых устройств и просьба вернуть DTK до 31 марта 2021 года. После того как разработчики стали отправлять DTK по почте в Apple, они стали получать ваучер от Apple на 500 долларов США.
Наборы Developer Transition Kit были предоставлены разработчикам перед выпуском компьютеров Mac на базе процессоров M1. В комплект DTK входил миникомпьютер Mac mini, оснащенный чипом A12Z, 16 Гбайтами ОЗУ, SSD на 512 Гбайт, двумя портами USB-C, двумя портами USB-A и портом HDMI 2.0. Наборы DTK являлись частью программы Apple по предоставлению разработчикам аппаратных средств для проведения разработки приложений для новых чипов Apple.
Теперь, после возврата DTK, они получают ваучер с одноразовым промокодом на 500 долларов США для покупки нового Mac M1 или других продуктов Apple, заказанных через Apple Store Online. Тем самым Apple оказывает им помощь для продолжения разработки приложений.
Разработчики получают эквивалент 500 долларов США независимо от страны, в которой они живут. Если это - житель Канады, то он получает 636 канадских долларов, разработчики в Европе получают 412 евро.
В то же время необходимо напомнить, что для участия в программе ранней разработки для Apple M1 разработчики должны были заплатить сумму, равную 500 долларам США. Другими словами, Apple возвращает полученный ранее кредит.
Первоначально Apple планировала предоставить разработчикам кредит в размере 200 долларов, но позже увеличила эту сумму до 500 долларов.