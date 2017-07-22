РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple дарит разработчикам по 500 долларов на покупку M1 Mac

05 марта 2021, 22:19




На прошедшей неделе Apple разослала электронные письма разработчикам, которым в прошлом были предоставлены специальные наборы Developer Transition Kit. В письме содержатся инструкции по возврату тестовых устройств и просьба вернуть DTK до 31 марта 2021 года. После того как разработчики стали отправлять DTK по почте в Apple, они стали получать ваучер от Apple на 500 долларов США.

Apple дарит разработчикам по 500 долларов на покупку M1 Mac


Наборы Developer Transition Kit были предоставлены разработчикам перед выпуском компьютеров Mac на базе процессоров M1. В комплект DTK входил миникомпьютер Mac mini, оснащенный чипом A12Z, 16 Гбайтами ОЗУ, SSD на 512 Гбайт, двумя портами USB-C, двумя портами USB-A и портом HDMI 2.0. Наборы DTK являлись частью программы Apple по предоставлению разработчикам аппаратных средств для проведения разработки приложений для новых чипов Apple.

Теперь, после возврата DTK, они получают ваучер с одноразовым промокодом на 500 долларов США для покупки нового Mac M1 или других продуктов Apple, заказанных через Apple Store Online. Тем самым Apple оказывает им помощь для продолжения разработки приложений.

Разработчики получают эквивалент 500 долларов США независимо от страны, в которой они живут. Если это - житель Канады, то он получает 636 канадских долларов, разработчики в Европе получают 412 евро.



В то же время необходимо напомнить, что для участия в программе ранней разработки для Apple M1 разработчики должны были заплатить сумму, равную 500 долларам США. Другими словами, Apple возвращает полученный ранее кредит.

Первоначально Apple планировала предоставить разработчикам кредит в размере 200 долларов, но позже увеличила эту сумму до 500 долларов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)". Не всем нужны крупные настольные системы с мощной графикой, но и совсем простенькие неттопы на основе процессоров начального уровня устраивают далеко не всех. Платформа Hiper Ultion B365(ITX) позволяет за умеренную плату достичь компромисса между компактными размерами ПК и достаточной неигровой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)".

Читайте также:

  • Apple начала продажи восстановленных Mac Mini с чипом M1
  • Apple подарила Трампу в 2019 году первый компьютер Mac Pro, сошедший с конвейера в США
  • Игровой мини-ПК MAGNUS One E-серии рассчитан на энтузиастов компьютерного «железа»
  • ASUS выпустил «безвентиляторный» компьютер Fanless Chromebox
  • Идею прозрачного корпуса для компьютера придумали в Apple еще в 1990 году

    • предыдущая новость
    10,9-дюймовый iPad с OLED-экраном появится в начале 2022 года

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Большая весенняя распродажа BOBkeys: Windows 10 Pro от 1016р, Office от 1393р Обзор Samsung Galaxy Buds Pro: лучшие TWS-наушники для смартфонов Samsung Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше
    Большая весенняя распродажа BOBkeys Обзор Samsung Galaxy Buds Pro Лучший процессор для игр Лучшие бюджетные ноутбуки Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 марта, 2021

    Apple дарит разработчикам по 500 долларов на покупку M1 Mac

    10,9-дюймовый iPad с OLED-экраном появится в начале 2022 года

    AMD подтвердила скорый выпуск мобильных графических чипов с архитектурой RDNA2

    Thermalright выпустил процессорный кулер Venomous Plus взамен 10-летнего ветерана Venomous X

    Google создает аудио-гаджет Wolverine для секретных агентов и неуспевающих студентов

    Snapdragon Sound обеспечит задержку в играх не более 89 мс

    Новая Nintendo Switch позволит запускать игры с более высоким качеством картинки

    Геймерский «король» Nubia RedMagic 6 выпущен в Китае: на очереди старт глобальных продаж

    4 марта, 2021

    6,43-дюймовый геймерский флагман realme GT построен на Snapdragon 888

    Новые смартфоны Redmi Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max отличаются доступными ценами

    Huawei остается лидером среди правообладателей по сетевым технологиям 5G

    Вьетнамец смог замаскировать PS5 под роутер 5G, чтобы обмануть ревнивую жену

    Apple разрешила автоматически переносить фотографии из iCloud в Google Photo

    Samsung Galaxy S20+ достиг рекордной скорости передачи данных 5,23 Гбит/с в сетях 5G

    Анонс AMD Radeon RX 6700 XT с 12 Гбайт памяти: быстрее и дешевле GeForce RTX 3070

    3 марта, 2021

    Twitter ведет разработку Spaces - аналога Clubhouse, но без его врожденных пороков

    Дрон DJI FPV управляется «от первого лица» и разгоняется до 100 км/ч за две секунды

    6,52-дюймовый смартфон OPPO A15s оснащен мощным аккумулятором и ИИ

    MediaTek выпустил чип MT9638 для смарт-ТВ поколения 4K

    Анонсированы флагманские смартфоны Meizu 18 и 18 Pro на базе Snapdragon 888

    ССЫЛКИ