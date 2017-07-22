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Спортивные смарт-часы ZTE Watch Live доступны в России

05 марта 2021, 23:32




Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж в России умных часов ZTE Watch Live. Они отличаются надежной защитой от неблагоприятных воздействий окружающей среды и поддержкой 12 спортивных режимов. Время работы от полной зарядки составляет 21 день без подзарядки.

Компания ZTE имеет большой опыт в создании умных часов. Впервые о планах выпуска умных часов ZTE было объявлено еще в 2013 году. В 2014 году были выпущены часы ZTE BlueWatch. В 2015 году появилась модель ZTE AXON Watch. В 2017 году на рынке появилась следующей модель умных часов - ZTE Quartz. Последняя новинка от китайского производителя появилась в октябре 2020 года - модель ZTE Watch Live. Теперь эта модель доступна и в России.

Спортивные смарт-часы ZTE Watch Live доступны в России


Спортивные часы ZTE Watch Live внешне напоминают Apple Watch. Они имеют 1,3-дюймовый сенсорный TFT-дисплей с разрешением 240х240 пикселей. Часы отличаются сверхдолгим временем работы без подзарядки. Это достигается за счет использования аккумулятора на 200 мАч, который может быть заряжен от порта USB через магнитные контакты.

Смарт-часы ZTE Watch Live помогают управлять входящими звонками, сообщениями, камерой и музыкой, показывают прогноз погоды и даже напоминают о том, что пора сделать перерыв в работе и подвигаться. Модель отличается высокой степенью защиты, соответствующей стандарту IP68. В часах можно мыть руки, гулять под дождем, активно заниматься спортом - они не боятся ни пыли, ни попадания воды.

ZTE Watch Live поддерживает 12 разных режимов физических нагрузок. Часы позволяют контролировать многие ключевые физические показатели: частоту сердечного ритма во время занятий спортом и в состоянии покоя, пройденное расстояние и количество шагов, расход калорий при разных видах нагрузки, продолжительность сна и его фазы. Новинка оснащена встроенным пульсоксиметром, который мониторит объем кислорода в крови.

Часы совместимы с любым смартфоном, работающим под Android 4.4 или iOS 8.5 и выше. Дизайн циферблата допускает индивидуальную настройку. При желании владелец может легко выбрать изображение по душе.

ZTE Watch Live поступили в продажу по ориентировочной цене 3490 рублей.

Спортивные смарт-часы ZTE Watch Live доступны в России





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