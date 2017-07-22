По словам Роланда Квандта из Winfuture.de, американская компания Qualcomm ведет разработку менее мощной версии флагманского чипсета Snapdragon 888.
Известно, что у Qualcomm, несмотря на большое многообразие предлагаемых чипсетов, все модели разделены на четыре серии. Самая младшая - это Snapdragon 400. За ней следуют Snapdragon 600 и Snapdragon 700. Самая производительная серия - Snapdragon 800. В этой линейке самым мощным чипсетом в настоящее время является модель Snapdragon 888.
Несмотря на наличие менее мощных серий, в Qualcomm, по-видимому, посчитали, что у флагмана должна быть менее мощная парная модель. В чем ее «секрет» рассказал Квандт.
Он сообщил, что разрабатываемая Lite-версия, уже получившая индекс SM8325, по слухам, будет отличаться от флагманской модели Snapdragon 888 одной важной деталью. Если SD 888 оснащен встроенным модемом 5G, то у новой модели Snapdragon 888 Lite этот блок будет отсутствовать. Другими словами, Lite-модель предложит такую же производительность, что и флагманский чипсет, но ее функциональная поддержка сетей 5G будет отсутствовать.
Qualcomm has a lower end derivate of the Snapdragon 888 (SM8350) in the works. SM8325 is the model number and there seems to be NO integrated 5G modem on this one. #CheapFlagshipPhones
Чипсет Snapdragon 888 стал первой моделью серии Qualcomm Snapdragon 800, оснащенной встроенным модемом 5G. Более ранние модели, такие как Snapdragon 855, Snapdragon 855+, Snapdragon 865 и Snapdragon 865+, также могли работать в сетях 5G, но для этого смартфон должен был оснащаться отдельным модемом 5G.
Пока нет ясности, по какой причине Qualcomm выбрала такое решение. Но по всей видимости, это может быть связано с тем, чтобы производители смартфонов собираются поставлять свои модели в страны, где 5G еще не доступен или недостаточно широко распространен. Выпуск Lite-модели позволит им предложить на этих рынках более доступные флагманские телефоны, но с поддержкой 4G.
О сроках анонса нового чипсета не сообщается.
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