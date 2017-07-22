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Qualcomm работает над флагманским чипсетом Snapdragon 888 Lite без встроенного модема 5G

09 марта 2021, 01:30




По словам Роланда Квандта из Winfuture.de, американская компания Qualcomm ведет разработку менее мощной версии флагманского чипсета Snapdragon 888.

Известно, что у Qualcomm, несмотря на большое многообразие предлагаемых чипсетов, все модели разделены на четыре серии. Самая младшая - это Snapdragon 400. За ней следуют Snapdragon 600 и Snapdragon 700. Самая производительная серия - Snapdragon 800. В этой линейке самым мощным чипсетом в настоящее время является модель Snapdragon 888.

Qualcomm ведет разработку флагманского чипсета Snapdragon 888 Lite без встроенного модем 5G


Несмотря на наличие менее мощных серий, в Qualcomm, по-видимому, посчитали, что у флагмана должна быть менее мощная парная модель. В чем ее «секрет» рассказал Квандт.

Он сообщил, что разрабатываемая Lite-версия, уже получившая индекс SM8325, по слухам, будет отличаться от флагманской модели Snapdragon 888 одной важной деталью. Если SD 888 оснащен встроенным модемом 5G, то у новой модели Snapdragon 888 Lite этот блок будет отсутствовать. Другими словами, Lite-модель предложит такую же производительность, что и флагманский чипсет, но ее функциональная поддержка сетей 5G будет отсутствовать.



Чипсет Snapdragon 888 стал первой моделью серии Qualcomm Snapdragon 800, оснащенной встроенным модемом 5G. Более ранние модели, такие как Snapdragon 855, Snapdragon 855+, Snapdragon 865 и Snapdragon 865+, также могли работать в сетях 5G, но для этого смартфон должен был оснащаться отдельным модемом 5G.

Пока нет ясности, по какой причине Qualcomm выбрала такое решение. Но по всей видимости, это может быть связано с тем, чтобы производители смартфонов собираются поставлять свои модели в страны, где 5G еще не доступен или недостаточно широко распространен. Выпуск Lite-модели позволит им предложить на этих рынках более доступные флагманские телефоны, но с поддержкой 4G.

О сроках анонса нового чипсета не сообщается.



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