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Преемник Snapdragon 888 получит технологии Leica

09 марта 2021, 09:10




По слухам, компания Qualcomm начала разработку нового флагманского чипсета, который в будущем заменит чипсет Snapdragon 888. По имеющимся сведениям, он разрабатывается под внутренним названием «Waipio» и индексом SM8450. Ожидается, что новый флагманский чипсет будет выпущен к концу 2021 года.

Как рассказал «поставщик достоверных слухов» Роланд Квандт, Qualcomm работает с образцами, способными обслуживать до 12 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5 и 256 Гбайт основной памяти.

Qualcomm ведет разработку флагманского чипсета Snapdragon 888 Lite без встроенного модем 5G


Самые интересные улучшения ожидается увидеть в аппаратной поддержке функциональных возможностей камеры. По слухам, возможности чипсета в этом плане значительно возрастут.

Сообщается, что будущий флагманский чипсет от Qualcomm будет использовать технологии Leica. Этот вывод сделан после получения информации о заключении договора о партнерстве с этой немецкой компанией. В настоящее время ведется тестирование модуля, который носит название «Leica1».

Компания Leica давно известна на рынке как один из лучших производителей оптической техники - фотоаппараты, объективы, бинокли, оптические прицелы, микроскопы и офтальмологические линзы. Ее технологии активно применяет китайская компания Huawei, которая использует оптику Leica и ее технологические наработки для своих флагманских смартфонов. Потребители на рынке ценят продукцию этой немецкой компании за качество.

Флагманский чип текущего поколения Qualcomm Snapdragon 888 производится компанией Samsung на базе 5-нм техпроцесса. Предположительно, новый флагманский чипсет Qualcomm будет производиться на базе 4-нм технологического узла, однако подтверждений этого предположения пока нет.



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