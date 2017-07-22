Известный аналитик TF Securities Минг-Чи Куо, прославившийся достоверными утечками об iPhone и Apple, сообщил, что «у iPhone 2023 года появится перископический телеобъектив».
То, что в последнее время Apple уделяет большое внимание развитию «фотографических возможностей» своих смартфонов, не вызывает сомнений. Однако использование перископического объектива всегда было непростым выбором из-за трудностей юстировки такого механизма, а также значительного усложнения механической части устройства.
Выбор перископического объектива становится вынужденной платой разработчиков, которые стремятся сохранить оптический зум, увеличивая его кратность. В традиционной, «прямой» оптической схеме датчик становится слишком большим и будет выступать над поверхностью смартфона. Чтобы сохранить небольшую толщину гаджета, производители применяют перископическую конструкцию, в которой датчик расположен перпендикулярно поверхности смартфона. В этом случае линзы также расположены перпендикулярно, а входящий свет попадает на них через призму. Из-за такой сложной композиции элементов, юстировать оптику очень непросто, особенно после падения смартфона на твердую поверхность с высоты.
Куо не стал вдаваться в подробности относительно предполагаемых возможностей оптического зума iPhone 2013. Ранее он заявлял, что Apple собирается применить перископическую схему уже в моделях iPhone 2022 года. Поэтому его заявление о появлении подобной конструкции в моделях 2023 года может говорить о том, что в Apple приняли решение не форсировать переход и решили отработать технологию более детально.
В настоящее время перископические линзы уже используют некоторые вендоры в своих флагманских смартфонах. Например, Huawei P30 Pro обеспечивает 5-кратный оптический зум. Текущие iPhone ограничены максимальным 2,5-кратным оптическим и 12-кратным цифровым зумом. Поэтому интерес Apple к улучшенным характеристикам оптики очевиден.
Кроме этого, Куо рассказал о некоторых деталях iPhone 2021 и 2022 годов. По его мнению, в iPhone 2021 года появится новый датчик Face ID: взамен стеклянной основы будет применяться пластик. Идет ли речь об улучшении характеристик или об удешевлении производства, не сообщается.
Прежние доводы в пользу выбора стеклянной основы базировались на том, что она позволяет устранить искажения, которые могут проявляться из-за тепла, выделяемого при работе лазера VCSEL. Как сообщает Куо, поставщики пластиковых линз Tx, компании Largan и Genius, сумели улучшить свои технологии и теперь гарантируют отсутствие искажений.
В новом iPhone будет модернизирован и телеобъектив: взамен 5-элементной конструкции он станет 6-элементным, а в модели iPhone 2022 года Apple перейдет на 7-элементный телеобъектив.
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