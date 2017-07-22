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Transcend анонсировала SSD-накопители MTE240S стандарта PCIe 4.0 x4 в форм-факторе M.2

09 марта 2021, 12:01




Тайваньская компания Transcend объявила о выпуске твердотельного накопителя среднего класса MTE240S. Новый продукт изготавливается в форм-факторе M.2-2280 и имеет интерфейс PCI-Express 4.0 x4. Таким сочетанием может похвастаться далеко не каждая топовая модель.

Слоты расширения PCIe бывают четырех видов: x1, x4, x8, x16. Эти цифры обозначают количество «дорожек» в каждом слоте расширения. Для них очевидно правило: чем больше «дорожек» в слоте, тем выше его производительность. Например, современные видеокарты, требующие сверхбыстрого доступа, используют слоты x16, а твердотельные накопители NVMe M.2 применяют две или четыре линии.

Transcend анонсировала SSD-накопители MTE240S стандарта PCIe 4.0 x4 в форм-факторе M.2


В новом накопителе Transcend MTE240S используется 4-канальный контроллер. Отмечается, что хотя его номинальные (указанные в спецификации) характеристики скорости последовательной передачи данных значительно ниже теоретических пределов, которые способна показать шина, тем не менее они выше, чем у большинства накопителей PCIe Gen3.

Модель MTE240S доступна в вариантах емкости на 500 Гбайт и 1 Тбайт. Оба продукта поставляются с медными радиаторами на графеновом покрытии.

Согласно данным Transcend, модель на 500 Гбайт обеспечивает скорость последовательного чтения до 3800 Мбайт/с, последовательной записи - до 2800 Мбайт/с, произвольного чтения блоками по 4K - до 190 000 IOPS и произвольной записи - до 540 000 IOPS.

Модель на 1 Тбайт работает еще быстрее. Ее скорость последовательного чтения - до 3800 Мбайт/с, последовательной записи - до 3200 Мбайт/с. произвольного чтения (4K) - до 370 000 IOPS и произвольной записи (4K) - до 560 000 IOPS.

По данным Transcend, модель на 500 Гбайт имеет ресурс 850 TBW, а на 1 Тбайт - 1700 TBW.

Компания предоставляет 5-летнюю гарантию на новые модели. Информация о ценах не сообщается.



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