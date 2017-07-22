Японская компания Fujitsu заявила о готовности к началу эксплуатации национального суперкомпьютера Fugaku. Его разработка велась с 2014 года, и с самого начала он рассматривался в качестве базовой системы для построения инновационной национальной инфраструктуры высокопроизводительных вычислений (HPCI) - проекта Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT).
Сооружение суперкомпьютера Fugaku велось совместно с компанией RIKEN. Поставка стоек была завершена к маю 2020 года. Последующее время Fujitsu посвятила его наладке и оптимизации пользовательской среды в рамках подготовки к началу совместного использования.
Суперкомпьютер Fugaku уже дважды подряд (в июне и ноябре 2020 года) попадал на верхнюю позицию в четырех категориях основных рейтингов высокопроизводительных компьютеров мира: TOP500, HPCG, HPL-AI и Graph 500. Его вычислительные мощности уже использовались на пробной основе в рамках «исследовательских проектов, направленных на борьбу с COVID-19».
После небольшой модернизации, по состоянию на ноябрь 2020 года, Fugaku увеличил свою производительность в суперкомпьютерном бенчмарке HPC-AI со смешанной точностью до 2,0 экзафлопс, превзойдя отметку 1,4 экзафлопса, достигнутую в июне 2020 года. Fugaku стал первым суперкомпьютером, который достиг производительности выше одного экзафлопса любой точности на любом типе оборудования.
При последней модернизации количество ядер Arm A64FX было увеличено только на 4,5%, до 7 630 848, но измеренная производительность выросла намного больше, до 442 петафлопс. Это является новым мировым рекордом. На бенчмарке High-Performance Conjugate Gradient (HPCG) производительность выросла более чем в 5,4 раза.
Нынешняя производительность Fugaku, равная 442 010 петафлопс, превосходит совокупную производительность идущих за ним следом четырех суперкомпьютеров (399 714,6 петафлопс) или почти 5 суперкомпьютеров (461 159,1 петафлопс) из списка Top500. По своей производительности он на 45% превосходит все остальные суперкомпьютеры из Top 10 суперкомпьютерного бенчмарка HPCG.
Развитие совместного проекта RIKEN и Fujitsu координируется с деятельностью специального исследовательского центра RIST по продвижению ИТ-проектов в Японии. В 2021 финансовом году им уже было отобрано 74 проекта для общественного и промышленного использования посредством открытого конкурса. Предполагается, что после начала совместного использования Fugaku, широкий круг исследователей смогут начать полномасштабное использование его мощностей. В настоящее время RIST принимает заявки по нескольким категориям.
В опубликованном пресс-релизе отмечается, что Fugaku в полной мере использует свой выдающийся потенциал для решения неотложных социальных и научных проблем. Обладая выдающейся вычислительной мощностью, Fugaku сыграет важную роль в построении Society 5.0. Речь идет о построении нового общества Super Smart Society с помощью технологий моделирования и ИИ.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".