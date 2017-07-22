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Intel раскрыла планы развития микроархитектур: Alder Lake -> Meteor Lake -> Lunar Lake

09 марта 2021, 14:23




В распоряжение исследователей попала информация из манифеста Ethernet-драйвера ядра Linux. Они обнаружили внутри файла информацию, внесенную, по всей видимости, инженерами Intel. Среди появившейся информации, найдены ссылки на новую процессорную микроархитектуру под кодовым названием Lunar Lake.

Intel раскрыла планы развитию микроархитектур: на смену Alder Lake придет Meteor Lake, а затем Lunar Lake


В комментариях содержится описание Intel, которая называет Lunar Lake «клиентской платформой следующего поколения». По оценкам экспертов VideoCardz, эта платформа может стать преемником микроархитектуры Meteor Lake, которая сменит платформу Alder Lake. Последняя была анонсирована недавно, а выпуск продуктов на ее базе ожидается в этом году.

Intel раскрыла планы развитию микроархитектур: на смену Alder Lake придет Meteor Lake, а затем Lunar Lake


Микроархитектура Alder Lake предназначена для использования на платформах мобильных и настольных компьютеров. Для подключения к клиентскому оборудованию Alder Lake использует новый разъем LGA1700. Сама микроархитектура предусматривает установку гибридных процессорных ядер, упакованных в новый форм-фактор.

Предполагается, что новые продукты с микроархитектурой Alder Lake будут выпускаться на базе 10 нм техпроцесса SuperFin. Они получат высокопроизводительные большие ядра Golden Cove и ядра с низким энергопотреблением Gracemont.

Intel раскрыла планы развитию микроархитектур: на смену Alder Lake придет Meteor Lake, а затем Lunar Lake


Если после выпуска этих изделий с новой архитектурой они смогут добиться коммерческого успеха на рынке, то Intel продолжит применять аналогичный «гибридный» подход к формированию процессорных платформы и в будущем. Он распространится на микроархитектуры Meteor Lake и Lunar Lake. Если же намеченные планы не сбудутся, то развитие платформы Lunar Lake будет происходить иначе. По слухам, новым принципом строительства станет использование гомогенного вычислительного ядра.

Ожидается, что первые реальные полупроводниковые продукты с микроархитектурой Alder Lake появятся к концу 2021 года. Выпуск готовых изделий на базе Meteor Lake начнется, предположительно, в 2022 году, а продукты на базе Lunar Lake появятся не раньше 2023-2024 годов.



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