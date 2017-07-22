Компания Motorola, как и обещала ранее, объявила о выпуске двух новых 6,5-дюймовых моделей смартфонов Moto G10 Power и Moto G30. Главная привлекательная черта - их бюджетная цена: модель Moto G10 Power будет продаваться за 9999 рупий (10 000 рублей), а модель Moto G30 обойдется в 10 999 рупий (11 000 рублей).
Несмотря на столь невысокую цену, оба смартфона имеют крупный 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей) MaxVision и соотношением сторон 20:9.
Moto G10 Power
Модель Moto G10 Power оснащена чипсетом Snapdragon 460 (4 х 1,8 ГГц Kryo 240 + 4 х 1,6 ГГц Kryo 240) с 600-МГц мобильным графическим модулем Adreno 610 и 4/64 Гбайт оперативной/основной памяти.
Основная камера Moto G10 Power построена на базе сенсора Samsung GM1 и имеет разрешение 48 Мп при диафрагме f/1,7. Она поддерживает технологию Quad Pixel и оснащена светодиодной вспышкой. Набор дополняют 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 118° и диафрагмой f/2,2, а также 2 Мп датчик глубины и 2-мегапиксельная макро-камера с диафрагмой f/2,4. Фронтальная селфи-камера имеет разрешение 8 Мп и диафрагму f/2.2.
Moto G30
Его «напарник» - смартфон Moto G30 - оснащен более мощным 11-нм чипсетом Snapdragon 662 (4 х 2,0 ГГц Kryo 260 + 4 х 1,8 ГГц Kryo 260) с мобильным графическим модулем Adreno 610. В остальном его характеристики похожи на младшую модель. Отличия: основная тыльная камера имеет более высокое разрешение 64 Мп, а фронтальная камера - 13 Мп.
Телефоны работают под управлением Android 11 с запатентованной технологией ThinkShield. Ее назначение - четыре уровня расширенной защиты для пользователей мобильных устройств с точки зрения защиты личных данных от вредоносных программ, фишинга и других угроз.
Смартфоны оснащены сканером отпечатков пальцев, установленным на задней панели, и имеют степень защиты IP52 по водо- и пыленепроницаемости. В Moto G30 установлена батарея емкостью 5000 мАч, в Moto G10 Power - емкостью 6000 мАч.
Коммуникационная поддержка: 4G VoLTE 2X2 MIMO, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C.
Пока анонса о старте глобальных продаж не было, но такие смартфоны почти наверняка выйдут и на мировой рынок.
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