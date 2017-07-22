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Анонс серверных процессоров AMD EPYC (Milan) намечен на 15 марта

09 марта 2021, 17:29




После трех недостоверных слухов о готовящемся анонсе новой серии серверных процессоров AMD EPYC 3-го поколения (кодовое название «Milan») компания AMD наконец официально подтвердила, что их презентация состоится 15 марта.

Анонс серверных процессоров AMD EPYC ('Milan') намечен на 15 марта


В рамках онлайн-презентации запланированы выступления президента и генерального директора AMD д-ра Лизы Су, исполнительного вице-президента по технологиям и инжинирингу и технического директора Марка Пейпермастера, старшего вице-президента и генерального директора бизнес-группы ЦОД и встраиваемых решений Форреста Норрода, старшего вице-президента и генерального директора серверного подразделения Дэна МакНамара, а также выступления ведущих партнеров и клиентов ЦОД.

По оценкам издания Videocardz, AMD собирается представить 19 новых моделей, имеющих широкий выбор количества ядер - от 8 до 64. В основе всех продуктов новой серии будет использоваться архитектура Zen3. Новые модели заменят процессоры серии EPYC на базе Zen2, известные также под кодовым наименованием «Rome».

Новые процессоры «Milan», как ожидается, будут отличаться не только новой архитектурой ядра, а также более высокими тактовыми частотами. По имеющимся данным, она будет доходить до 4,1 ГГц. Для сравнения, процессоры AMD EPYC текущей 2-й серии на базе Zen2 могут разгоняться до частоты 3,7 ГГц.

В линейке также будут представлены модели процессоров с отметкой P. Они предназначены для использования в однопроцессорных системах. Остальные модели ориентированы на использования в двухсокетных конфигурациях.

Анонс серверных процессоров AMD EPYC ('Milan') намечен на 15 марта


Новые процессоры EPYC на базе AMD Zen3 станут последними продуктами серверной линейки процессоров для сокета SP3. Ожидается, что при переходе к выпуску 5 нм процессоров следующей серии «Genoa» на базе архитектуры Zen4 компания AMD будет ориентироваться на использование нового сокета SP5.

Анонс серверных процессоров AMD EPYC ('Milan') намечен на 15 марта


Цель предстоящего перехода на новый сокет состоит в том, чтобы нарастить пропускную способность каналов передачи данных. При проектировании AMD планирует разместить до 12 модульных чиплетов (CCD) на каждом чипе, увеличив количество ядер еще на 32 по сравнению с моделями «Milan».



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