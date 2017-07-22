Intel объявила о подписании соглашения с Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) о проведении работ по Проекту DPRIVE, направленному на обеспечение защиты данных в виртуальных средах. Новый проект ориентирован на разработку аппаратных средств для ускоренного выполнения операций гомоморфного шифрования (fully homomorphic encryption, FHE).
Гомоморфное шифрование является особым видом обработки зашифрованных данных, который связан с выполнением определённых математических действий с зашифрованным контекстом и получения зашифрованного результата, соответствующего результату операций, выполненных с открытым кодом. Этот подход позволяет осуществлять обработку данных, при которой они остаются в зашифрованном виде на всем протяжении жизненного цикла. Такой подход исключает возможность компрометации данных даже в случае получения несанкционированного доступа.
В рамках программы DARPA DPRIVE компания Intel планирует разработать ускоритель интегральных схем (ASIC) для конкретных приложений. Это позволит снизить накладные расходы за счет роста производительности при обработке данных, связанных с гомоморфным шифрованием. Ожидается, что новый ускоритель Intel способен сократить время обработки криптограмм на пять порядков.
Партнером нового проекта по гомоморфному шифрованию будет выступать компания Microsoft, чья облачная экосистема станет основной для выполнения этих операций. Она охватывает Microsoft Azure и облако Microsoft JEDI, которые используются правительством США.
Обладая опытом в облачной инфраструктуре, стеках программного обеспечения и полностью гомоморфном шифровании, Microsoft рассматривается как важный партнер для будущей коммерциализации новой технологии. Microsoft позволит реализовать бесплатный обмен данными и совместную работу, обеспечивая конфиденциальность на всем протяжении жизненного цикла данных.
Многолетняя программа DARPA DPRIVE будет охватывать несколько этапов, начиная с проектирования, разработки и проверки основных блоков. Они будут интегрированы в аппаратную ASIC-систему и в полный стек необходимых программных средств.
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