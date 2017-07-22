В Японии развернута продажа тестов ПЦР с использованием существующей сети торговых автоматов. Тесты ПЦР (полимеразной цепной реакции) считаются одним из наиболее точных и чувствительных методов, применяемых для диагностики инфекционных заболеваний. В последнее время они широко используются для выявления случаев заболевания коронавирусом.
Ожидается, что этот шаг расширит масштабы тестирования на коронавирус, проводимого в стране. В настоящее время ежедневно по всей Японии проводится около 40 000 тестов ПЦР. Новый способ распространения тестов направлен на сохранение здоровья работников системы здравоохранения, которые благодаря такой возможности смогут быть перенаправлены в другие районы страны для более целенаправленной борьбы с пандемией.
Процесс тестирования начинается сразу, как только человек покупает в торговом автомате тестовый набор примерно за 40 долларов (3 000 руб.). Используя имеющиеся внутри компоненты, производится сбор образца слюны человека. Затем комплект отправляется по почте в лабораторию для анализа, а отправитель ожидает получения результата.
Япония считается страной с наибольшим количеством функционирующих торговых автоматов на душу населения в мире. В стране установлено примерно 4,1 миллиона торговых автоматов, которые теперь будут использоваться для продажи наборов для экспресс-тестирования в рамках развернутой программы борьбы с пандемией коронавируса.
Отмечается, что использование торговых автоматов, настроенных на продажи наборов для тестирования, является эффективным способом избежать скопления людей в государственных и частных медицинских учреждениях.
Как отметил Хидеки Такемуры, директор клиники в Токио, в Японии до сих пор проводилось очень мало тестов ПЦР. Это затрудняло получение истинной картины масштабов пандемии в стране и оказывало негативное влияние на предпринимаемые усилиях по борьбе с заболеванием.
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