РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Тесты ПЦР против коронавируса будут продаваться в Японии через торговые автоматы

09 марта 2021, 19:18




В Японии развернута продажа тестов ПЦР с использованием существующей сети торговых автоматов. Тесты ПЦР (полимеразной цепной реакции) считаются одним из наиболее точных и чувствительных методов, применяемых для диагностики инфекционных заболеваний. В последнее время они широко используются для выявления случаев заболевания коронавирусом.

Тесты ПЦР против коронавируса будут продаваться через торговые автоматы в Японии


Ожидается, что этот шаг расширит масштабы тестирования на коронавирус, проводимого в стране. В настоящее время ежедневно по всей Японии проводится около 40 000 тестов ПЦР. Новый способ распространения тестов направлен на сохранение здоровья работников системы здравоохранения, которые благодаря такой возможности смогут быть перенаправлены в другие районы страны для более целенаправленной борьбы с пандемией.

Процесс тестирования начинается сразу, как только человек покупает в торговом автомате тестовый набор примерно за 40 долларов (3 000 руб.). Используя имеющиеся внутри компоненты, производится сбор образца слюны человека. Затем комплект отправляется по почте в лабораторию для анализа, а отправитель ожидает получения результата.

Тесты ПЦР против коронавируса будут продаваться через торговые автоматы в Японии


Япония считается страной с наибольшим количеством функционирующих торговых автоматов на душу населения в мире. В стране установлено примерно 4,1 миллиона торговых автоматов, которые теперь будут использоваться для продажи наборов для экспресс-тестирования в рамках развернутой программы борьбы с пандемией коронавируса.

Отмечается, что использование торговых автоматов, настроенных на продажи наборов для тестирования, является эффективным способом избежать скопления людей в государственных и частных медицинских учреждениях.

Как отметил Хидеки Такемуры, директор клиники в Токио, в Японии до сих пор проводилось очень мало тестов ПЦР. Это затрудняло получение истинной картины масштабов пандемии в стране и оказывало негативное влияние на предпринимаемые усилиях по борьбе с заболеванием.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer BlackWidow V3 Quartz относится к типу игровых клавиатур, которая может стать отличным подарком для девушки. В ней сочетаются красивый дизайн в нежно-розовых тонах и полноценное игровое железо, способное приятно удивить любого геймера. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackWidow V3 Quartz: девочки тоже играют".

Читайте также:

  • Спортивные смарт-часы ZTE Watch Live доступны в России
  • Google создает аудио-гаджет Wolverine для секретных агентов и неуспевающих студентов
  • Дрон DJI FPV управляется «от первого лица» и разгоняется до 100 км/ч за две секунды
  • В Колорадо создан биологический аккумулятор, который заряжается от тела человека
  • OPPO показал мобильные технологии будущего на выставке MWC в Шанхае

    • следующая новость
    15-глазая VR-гарнитура Apple позволит увидеть больше, чем видят люди

    предыдущая новость
    Intel и Microsoft разрабатывают ASIC-ускоритель для гомоморфного шифрования для DARPA

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Samsung Galaxy Buds Pro: лучшие TWS-наушники для смартфонов Samsung Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Обзор Samsung Galaxy Buds Pro Лучший процессор для игр Лучшие бюджетные ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 марта, 2021

    Huawei нарастила флагманскую линейку новой моделью Mate 40E 5G

    9 марта, 2021

    15-глазая VR-гарнитура Apple позволит увидеть больше, чем видят люди

    Тесты ПЦР против коронавируса будут продаваться в Японии через торговые автоматы

    Intel и Microsoft разрабатывают ASIC-ускоритель для гомоморфного шифрования для DARPA

    Анонс серверных процессоров AMD EPYC (Milan) намечен на 15 марта

    Цена 6,5-дюймовых смартфонов Moto G10 Power и Moto G30 доступна каждому

    Intel раскрыла планы развития микроархитектур: Alder Lake -> Meteor Lake -> Lunar Lake

    Fujitsu запускает Fugaku - самый производительный суперкомпьютер в мире

    Transcend анонсировала SSD-накопители MTE240S стандарта PCIe 4.0 x4 в форм-факторе M.2

    Минг-Чи Куо: У iPhone 2023 года появится перископический телеобъектив

    Преемник Snapdragon 888 получит технологии Leica

    Qualcomm работает над флагманским чипсетом Snapdragon 888 Lite без встроенного модема 5G

    5 марта, 2021

    Спортивные смарт-часы ZTE Watch Live доступны в России

    Apple дарит разработчикам по 500 долларов на покупку M1 Mac

    10,9-дюймовый iPad с OLED-экраном появится в начале 2022 года

    AMD подтвердила скорый выпуск мобильных графических чипов с архитектурой RDNA2

    Thermalright выпустил процессорный кулер Venomous Plus взамен 10-летнего ветерана Venomous X

    Google создает аудио-гаджет Wolverine для секретных агентов и неуспевающих студентов

    Snapdragon Sound обеспечит задержку в играх не более 89 мс

    Новая Nintendo Switch позволит запускать игры с более высоким качеством картинки

    ССЫЛКИ