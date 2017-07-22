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15-глазая VR-гарнитура Apple позволит увидеть больше, чем видят люди

09 марта 2021, 19:52




Создаваемая в недрах Apple гарнитура смешанной и виртуальной реальности в общей сложности получит 15 оптических датчиков. Каждый оптический датчик будет иметь свое предназначение в сборе избыточной информации об окружающем мире, заявил аналитик Минг-Чи Куо в исследовательской записке, предоставленной изданию MacRumors.

15-глазая VR-гарнитура Apple позволит увидеть больше, чем видят люди


Восемь из 15 оптических элементов окажутся предназначены для визуализации дополненной реальности. Шесть других оптических модулей будут использоваться для работы новой «инновационной системы биометрии». Оставшийся элемент сыграет роль детектора, способного обнаруживать определенные явления, происходящие в окружающем мире.

Изготовителем подавляющего числа оптических датчиков выступит компания Largan, имеющая давние производственные связи с Apple. Она является постоянным поставщиком многих компонентов для оптики в смартфонах iPhone.

15-глазая VR-гарнитура Apple позволит увидеть больше, чем видят люди


Со слов Куо, выпуск VR/AR-гарнитуры Apple намечен на 2022 год. Оценка количества оптических датчиков была произведена экспертным путем и не имеет под собой официальных подтверждений. Новая VR-гарнитура окажется «портативной» и будет использовать независимое питание и собственные вычислительные мощности и память. Она будет работать независимо от iPhone.

Выпущенные прототипы гарнитуры весят от 200 до 300 граммов. По мнению эксперта, итоговый вес гарнитуры может быть снижен до 100-200 граммов, если Apple удастся решить какие-то технические проблемы. Сами проблемы не назывались.

Куо также считает, что будущая VR-гарнитура Apple смешанной реальности окажется значительно легче, чем многие аналогичные устройства виртуальной реальности, представленные на рынке. С его слов, пользователь получит «захватывающий опыт, который будет значительно лучше, чем то, что позволяют получить другие существующие продукты виртуальной реальности».

15-глазая VR-гарнитура Apple позволит увидеть больше, чем видят люди


Куо ожидает, что гарнитура получит ценник около 1000 долларов (79 000 руб.) и будет оснащена высококачественными microOLED-дисплеями.



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