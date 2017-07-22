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Huawei нарастила флагманскую линейку новой моделью Mate 40E 5G

10 марта 2021, 09:18




Компания Huawei нарастила свою флагманскую серию смартфонов Mate 40 новой моделью - Huawei Mate 40E 5G, оснащенную 90 Гц дисплеем, новым чипсетом Kirin 990E и тройным блоком камер с основным сенсором на 64 Мп. Анонс состоялся в Китае.

Линейка Huawei Mate 40 появилась в октябре 2020 года, когда были анонсированы флагманские модели Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Новая модель является промежуточной и располагается между базовой Mate 40 и Mate 40 Pro. Ее запуск восполнит спрос на самый популярный сегмент в линейке, открыв новые возможности для выбора в уже состоявшейся линейке.

Huawei нарастила флагманскую линейку новой моделью Mate 40E 5G


Новая модель Huawei Mate 40E 5G оснащена 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями. Ее дизайн предусматривает наличие «перфорированного» глазка под селфи-камеру в левом верхнем углу. Дисплей поддерживает разрешение Full HD+ (1080 x 2376 пикселей), частоту обновления экрана 90 Гц, частоту дискретизации касаний 240 Гц и совмещенный с дисплеем сканер отпечатков пальцев.

Аппаратная начинка нового смартфона имеет свои особенности. Чтобы разобраться, следует напомнить, что для соседних моделей Mate 40 и Mate 40 Pro были выбраны чипсет Kirin 9000E и его более мощный клон Kirin 9000, соответственно. Эти чипсеты были анонсированы в сентябре 2020 года. Для нового флагмана Mate 40E 5G выбор пал на новый чипсет 990E, который является развитием модели Kirin 990, выпущенной осенью 2019 года - предшественника моделей Kirin 9000/Kirin 9000E. Huawei развивает свою системную аппаратную начинку, добавив новые возможности в рамках развитии линейки Mate 40.

Модель Mate 40E 5G поставляется в двух вариантах оснащения памяти: первый вариант предлагает 8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт основной памяти, второй вариант - 8 + 256 Гбайт. Эти конфигурации являются «знаками» для рынка с точки зрения образования цены: первая модель стоит 706 долларов (52 300 руб.), вторая - 782 долларов (57 900 руб.).

Смартфон Mate 40E 5G оснащен 13-мегапиксельной фронтальной камерой и круглым модулем камер на задней панели, во главе которого стоит 64-мегапиксельный основной сенсор с диафрагмой f/1,9. Его дополняют 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS.

Коммуникационный набор представлен в следующем виде: 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, двухчастотный GPS, NFC, USB-C и функция разблокировки по лицу, ОС Android 10 на базе EMUI 11.

Необходимый ресурс питания создает аккумулятор емкостью 4200 мАч, который поддерживает быструю зарядку на 40 Вт, беспроводную зарядку на 40 Вт и обратную беспроводную зарядку на 5 Вт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".


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