Компания Sony анонсировала выпуск индустриального крупноформатного сенсора IMX661, имеющего рекордное разрешение 127,68 мегапикселей (13 400 х 9528 пикселей). Размер ячейки сенсора - 3,45 х 3,45 мкм. Диагональ датчика составляет 56,73 мм, что эквивалентно формату 3,6 дюйма. Размер активной зоны равен 43,2 х 32,9 мм.
Датчик поддерживает функцию глобального затвора и предназначен для установки на промышленном оборудовании. Новая технология позволяет устранять искажения изображения, вызываемые протяженностью процесса построчного считывания, что дает возможность временно сохранять полученный световой заряд в памяти без искажений. Кроме того, устранены проблемы, мешающие миниатюризации датчика с сохранением высокого качества получаемых снимков.
Sony заявляет, что использует пиксельную технологией глобального затвора Pregius, которая обеспечивает высокоскоростную обработку изображений и позволяет снимать движущиеся объекты с высокой скоростью. Процесс обработки происходит примерно в четыре раза быстрее, чем у аналогов, и составляет 12,9 к/с при съемке с 14-битной глубиной, 19,6 к/с при 12-битной глубине или 21,8 к/с при 10-битной глубине.
В датчике реализованы функции синхронизации по уровню сигналов в триггерах, контроль ROI-координат, сжатия градаций, мультиэкспозиции, короткой экспозиции, биннинга пикселей и другие функции, расширяющие возможности применения нового сенсора. Конструкционно датчик упакован в керамический корпус Ceramic LGA.
Ожидается, что поставки новой модели начнут в апреле 2021 года.
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