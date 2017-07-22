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Новый смарт-ТВ TCL X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen имеет толщину всего 10 мм

10 марта 2021, 12:23




Китайская компания TCL анонсировала выпуск флагманского умного телевизора TCL X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen. Новый смарт-ТВ изготовлен на дисплейной матрице по технологии Mini LED. По оценкам экспертов, присутствовавших на официальном мероприятии по запуску продукта, это действительно высококлассный продукт с эффектной, крупной диагональю 85 дюймов и вполне разумной для новой технологии ценой в 1536 долларов (113 700 руб.).

Дисплейная матрица, по оценкам производителя, является самой тонкой для экранов, изготовленных по технологии Mini LED. Со слов TCL, это достигнуто благодаря применению улучшенной технологии OD Zero Mini LED.

Новый смарт-ТВ TCL X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen имеет толщину всего 100 мм


Расстояние между платой подсветки и пиксельным экраном в обычных LED-телевизорах составляет порядка 20-30 мм. Благодаря применению технологии OD Zero Mini, реализована конструкция, которую производитель назвал «нулевым расстоянием» ("zero distance"). В результате толщина корпуса ограничена 10 мм. Такой результат был достигнут даже несмотря на то, что экран имеет сверхвысокий 85-дюймовый размер и рекордное количество использованных светодиодных чипов.

Сообщается, что новый телевизор имеет 96 000 светодиодных чипов с яркостью 2000 нит. Его дисплейная матрица разделена на 1920 фон, для каждой из которых поддерживается стабильная контрастность до рекордного уровня 10 000 000:1. Все это позволяет выводить изображение с очень высокой точностью.

Для обеспечения высокого качества изображения применяется технология Quantum Dot Pro. Она отличается сверхвысоким охватом цветовой гаммы, равным 157% (BT.709).

Новый смарт-ТВ TCL X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen имеет толщину всего 100 мм


Новый телевизор оснащён аудиосистемой Onkyo 5.1.2 класса Hi-Fi Audio с 25 динамиками и сабвуфером объёмом 7 л. Это соответствует требованиям, предъявляемым к полноценным домашним кинотеатрам. Объём оперативной и флеш-памяти составляет 4 и 128 Гбайт, соответственно. Имеются модули Wi-Fi 6 и NFC.

Кроме того, телевизор TCL X12 8K Mini LED Starlight оснащён первой в отрасли 48-мегапиксельной камерой 3D ToF. Она позволяет точно распознавать передаваемые пользователем жесты управления, а также позу человека, сидящего перед экраном, оценивать расстояние до него.

Новый смарт-ТВ TCL X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen имеет толщину всего 100 мм


Сроки начала продаж нового телевизора пока неизвестны.



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