РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

6,67-дюймовый смартфон Xiaomi Mi 10S заполнил обойму флагманов Xiaomi до конца

10 марта 2021, 13:50




Компания Xiaomi анонсировала выпуск в Китае «завершающей» модели Mi 10s в серии Mi 10, заполнив тем самым до конца свою обойму флагманских смартфонов.

Новый аппарат оснащен 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340х1080 пикселей). Частота обновления экрана составляет 90 Гц, частота дискретизации касаний - 180 Гц. Смартфон поддерживает режим повышенной яркости (High Brightness Mode, HBM), при котором можно достигать уровня 1120 нит. При типовой настройке яркость доходит до 800 нит.

6,67-дюймовый смартфон Mi 10S заполнил до конца обойму флагманов Xiaomi


Контрастность экрана составляет 5 000 000:1. Обеспечен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Поддерживаются режимы HDR10 (High Dynamic Range) и HDR10+, которые позволяют отображать картинку с высокой битностью (глубиной), широким цветовым охватом и расширенным динамическим диапазоном. Экран смартфона защищен покрытием Corning Gorilla Glass 5.

Аппаратную начинку новой модели составляют 7-нм мобильный чипсет Snapdragon 870 (1 x 3,2 ГГц + 3 x 2,42 ГГц + 4 x 1,8 ГГц) с графическим процессором Adreno 650. Внутри устанавливается 8/12 Гбайт ОЗУ LPPDDR5 и основная память UFS 3.0 емкостью 128/256 Гбайт.

Смартфон имеет 108-мегапиксельную камеру на базе 1/1,33-дюймового сенсора Samsung. Размер пикселей равен 0,8 мкм, имеется поддержка для построения больших пикселей размером 1,6 мкм по технологии «четыре в одном». Диафрагма основной камеры равна f/1,69, есть оптическая стабилизация изображения (OIS).

Вместе с основным датчиком установлены сверхширокоугольная камера на 13 мегапикселей, 2 Мп датчик глубины и 2 Мп камера для макросъемки с диафрагмой f/2.4, а также светодиодная вспышка. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Xiaomi обращает внимание на высокое качество звука смартфона. Mi 10S набрал 80 баллов в DXOMark Audio, возглавив чарты этого теста. Основой для победы стали два динамика 1216, верхний и нижний, с настройкой от Harman Kardon. Есть большая акустическая полость с эквивалентным объемом 1,2 куб.см, звуковая система из семи магнитов.

Коммуникационная поддержка выстроена в следующей конфигурации: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц) 8 x / MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C.

Смартфон использует батарею емкостью 4780 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки на 30 Вт, а также обратной беспроводной зарядки на 10 Вт.

6,67-дюймовый смартфон Mi 10S заполнил до конца обойму флагманов Xiaomi


Операционная система - Android 11 с MIUI 11.

Xiaomi Mi 10S продается по цене 506 долларов (37 500 руб.) за версию с 8/128 Гбайт памяти, 537 долларов (39 800 руб.) за версию с 8/256 Гбайт памяти и 583 долларов (43 200 руб.) за версию с 12/256 Гбайт памяти.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

Читайте также:

  • Анонс Huawei Mate 40E 5G: новый смартфон флагманской линейки с мощными камерами
  • Цена на 6,5-дюймовые смартфоны Moto G10 Power и Moto G30 доступна каждому
  • Геймерский «король» Nubia RedMagic 6 выпущен в Китае: на очереди старт глобальных продаж
  • 6,43-дюймовый геймерский флагман realme GT пашет на Snapdragon 888
  • Новые смартфоны Redmi Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max отличаются доступными ценами

    • следующая новость
    Твердотельный накопитель Samsung 980 NVMe PCIe 3.0 без DRAM-памяти оказался очень доступным

    предыдущая новость
    Новый смарт-ТВ TCL X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen имеет толщину всего 10 мм

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten: склонитесь перед мастером Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Samsung Galaxy Buds Pro: лучшие TWS-наушники для смартфонов Samsung Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Обзор Samsung Galaxy Buds Pro Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 марта, 2021

    Xiaomi установит 8,03-дюймовую панель в будущий складной смартфон

    Apple Watch помогли спасти человека из ледяной воды

    6,5-дюймовый Samsung Galaxy M12 стоит не дороже noname-подделок

    Apple Mac Pro 2022 года сохранит верность дизайну Tower

    «Яндекс» обзавелся собственным платежным сервисом Yandex Pay

    10 марта, 2021

    Роскомнадзор положил Twitter, но по ошибке пали сайты Кремля, Правительства РФ и даже Microsoft

    Геймерские смартфоны ASUS ROG Phone 5 получили до 18 Гбайт ОЗУ

    Microsoft Teams будет поддерживать видеозвонки на «убитых» линиях

    Lenovo представила линейку ThinkEdge для периферийных вычислений

    Qualcomm ведет разработку производительного чипсета Snapdragon 8cx для ноутбуков

    Твердотельный накопитель Samsung 980 NVMe PCIe 3.0 без DRAM-памяти оказался очень доступным

    6,67-дюймовый смартфон Xiaomi Mi 10S заполнил обойму флагманов Xiaomi до конца

    Новый смарт-ТВ TCL X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen имеет толщину всего 10 мм

    Sony выпустила индустриальный сенсор CMOS IMX661 с рекордным разрешением 127,68 Мп

    Анонс Huawei Mate 40E 5G: новый смартфон флагманской линейки с мощными камерами

    9 марта, 2021

    15-глазая VR-гарнитура Apple позволит увидеть больше, чем видят люди

    Тесты ПЦР против коронавируса будут продаваться в Японии через торговые автоматы

    Intel и Microsoft разрабатывают ASIC-ускоритель для гомоморфного шифрования для DARPA

    Анонс серверных процессоров AMD EPYC (Milan) намечен на 15 марта

    Цена 6,5-дюймовых смартфонов Moto G10 Power и Moto G30 доступна каждому

    ССЫЛКИ