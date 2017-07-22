Компания Xiaomi анонсировала выпуск в Китае «завершающей» модели Mi 10s в серии Mi 10, заполнив тем самым до конца свою обойму флагманских смартфонов.
Новый аппарат оснащен 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340х1080 пикселей). Частота обновления экрана составляет 90 Гц, частота дискретизации касаний - 180 Гц. Смартфон поддерживает режим повышенной яркости (High Brightness Mode, HBM), при котором можно достигать уровня 1120 нит. При типовой настройке яркость доходит до 800 нит.
Контрастность экрана составляет 5 000 000:1. Обеспечен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Поддерживаются режимы HDR10 (High Dynamic Range) и HDR10+, которые позволяют отображать картинку с высокой битностью (глубиной), широким цветовым охватом и расширенным динамическим диапазоном. Экран смартфона защищен покрытием Corning Gorilla Glass 5.
Аппаратную начинку новой модели составляют 7-нм мобильный чипсет Snapdragon 870 (1 x 3,2 ГГц + 3 x 2,42 ГГц + 4 x 1,8 ГГц) с графическим процессором Adreno 650. Внутри устанавливается 8/12 Гбайт ОЗУ LPPDDR5 и основная память UFS 3.0 емкостью 128/256 Гбайт.
Смартфон имеет 108-мегапиксельную камеру на базе 1/1,33-дюймового сенсора Samsung. Размер пикселей равен 0,8 мкм, имеется поддержка для построения больших пикселей размером 1,6 мкм по технологии «четыре в одном». Диафрагма основной камеры равна f/1,69, есть оптическая стабилизация изображения (OIS).
Вместе с основным датчиком установлены сверхширокоугольная камера на 13 мегапикселей, 2 Мп датчик глубины и 2 Мп камера для макросъемки с диафрагмой f/2.4, а также светодиодная вспышка. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.
Xiaomi обращает внимание на высокое качество звука смартфона. Mi 10S набрал 80 баллов в DXOMark Audio, возглавив чарты этого теста. Основой для победы стали два динамика 1216, верхний и нижний, с настройкой от Harman Kardon. Есть большая акустическая полость с эквивалентным объемом 1,2 куб.см, звуковая система из семи магнитов.
Коммуникационная поддержка выстроена в следующей конфигурации: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц) 8 x / MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C.
Смартфон использует батарею емкостью 4780 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки на 30 Вт, а также обратной беспроводной зарядки на 10 Вт.
Операционная система - Android 11 с MIUI 11.
Xiaomi Mi 10S продается по цене 506 долларов (37 500 руб.) за версию с 8/128 Гбайт памяти, 537 долларов (39 800 руб.) за версию с 8/256 Гбайт памяти и 583 долларов (43 200 руб.) за версию с 12/256 Гбайт памяти.
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